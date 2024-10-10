Про неё уже забыли: в Белгородской области будут восстанавливать проводную связь

Posted 10 октября, 06:37
Published 10 октября, 06:37
Modified 10 октября, 06:39
Updated 10 октября, 06:39
В Белгородской области проверили состояние проводной связи в приграничных муниципалитетах. Оказалось, что в 24 населённых пунктах она повреждена. Не учитывались поселения, которые в настоящий момент расселены.
Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что проводную связь, про которую многие уже забыли, постараются восстановить максимально быстро.
Кроме того, повреждения выявили на 70 вышках связи. За последние две недели специалисты восстановили девять из них, но работу будут продолжать и дальше.
Ещё в начале сентября власти заявляли, что изучат сети проводной связи, чтобы жители приграничья неожиданно не остались без соединения с внешним миром в зимнее время.
В конце сентября журналисты Бел.Ру выяснили, что повреждения на вышках действительно есть. Также наблюдаются проблемы с электричеством. В качестве подстраховки в регионе могут создать сеть радиосвязи.