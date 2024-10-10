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Posted 10 октября, 06:37

Published 10 октября, 06:37

Modified 10 октября, 06:39

Updated 10 октября, 06:39

В некоторых районах Белгородской области вернутся к проводной связи

Про неё уже забыли: в Белгородской области будут восстанавливать проводную связь

10 октября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В некоторых районах Белгородской области вернутся к проводной связи

В Белгородской области из-за атак ВСУ повреждено 70 вышек сотовой связи

Сюжет
Повреждения
Повреждения проводной связи выявили в 24 приграничных поселениях, где ещё проживают белгородцы. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что уже отремонтировано девять повреждённых вышек связи.

В Белгородской области проверили состояние проводной связи в приграничных муниципалитетах. Оказалось, что в 24 населённых пунктах она повреждена. Не учитывались поселения, которые в настоящий момент расселены.

Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что проводную связь, про которую многие уже забыли, постараются восстановить максимально быстро.

Кроме того, повреждения выявили на 70 вышках связи. За последние две недели специалисты восстановили девять из них, но работу будут продолжать и дальше.

Ещё в начале сентября власти заявляли, что изучат сети проводной связи, чтобы жители приграничья неожиданно не остались без соединения с внешним миром в зимнее время.

В конце сентября журналисты Бел.Ру выяснили, что повреждения на вышках действительно есть. Также наблюдаются проблемы с электричеством. В качестве подстраховки в регионе могут создать сеть радиосвязи.

В приграничье Белгородской области создадут сеть радиосвязи?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Связь#Белгород#Вячеслав Гладков#Повреждения#Вышки сотовой связи#Приграничье#Вышки
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