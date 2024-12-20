Белгородские депутаты попросят ввести отсрочку по освоению земли в приграничье

Posted 20 декабря, 13:09
Published 20 декабря, 13:09
Modified 20 декабря, 13:11
Updated 20 декабря, 13:11
Представители заксобрания рассмотрели вопрос об обращении в правительство РФ по вопросу установления срока освоения земельного участка. Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в Земельный кодекс РФ, в которых установлен трёхлетний срок освоения земельного участка в населённом пункте.
Вместе с тем на территории Белгородской области, которая является с февраля 2022 года прифронтовым регионом, особенно остро стоит вопрос, связанный с объективной невозможностью использовать земельные участки из-за регулярных обстрелов и повреждения сельхозтехники предприятий.
Клепиков добавил, что отдельные населённые пункты Белгородской области полностью отселены. Некоторые жители сами приняли решение временно покинуть свои дома. На восстановление нормальной жизни в регионе требуется время.
Поэтому депутаты обратятся в правительство РФ с предложением не учитывать в трёхлетнем сроке, установленном для освоения земельного участка, время, в течение которого участок не мог быть использован из-за обстоятельств. А для приграничных территорий — предусмотреть приостановление течение срока на время проведения СВО и трёхлетний период после её окончания.
Мы понимаем ситуацию, в которой находятся жители Белгородской области. Освоение этих участков для ИЖС и т. д. невозможно в этой ситуации по разным причинам. Как человек сегодня будет строится даже в Дубовом, если туда прилетает?
Юрий Клепиков