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Posted 20 декабря, 13:09

Published 20 декабря, 13:09

Modified 20 декабря, 13:11

Updated 20 декабря, 13:11

Белгородские депутаты попросят ввести отсрочку по освоению земли в приграничье

Белгородские депутаты попросят ввести отсрочку по освоению земли в приграничье

20 декабря 2024, 13:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Депутаты
Обращение направят в правительство РФ. Решение поддержали депутаты облдумы во время очередного заседания.

Представители заксобрания рассмотрели вопрос об обращении в правительство РФ по вопросу установления срока освоения земельного участка. Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в Земельный кодекс РФ, в которых установлен трёхлетний срок освоения земельного участка в населённом пункте.

Вместе с тем на территории Белгородской области, которая является с февраля 2022 года прифронтовым регионом, особенно остро стоит вопрос, связанный с объективной невозможностью использовать земельные участки из-за регулярных обстрелов и повреждения сельхозтехники предприятий.

Клепиков добавил, что отдельные населённые пункты Белгородской области полностью отселены. Некоторые жители сами приняли решение временно покинуть свои дома. На восстановление нормальной жизни в регионе требуется время.

Поэтому депутаты обратятся в правительство РФ с предложением не учитывать в трёхлетнем сроке, установленном для освоения земельного участка, время, в течение которого участок не мог быть использован из-за обстоятельств. А для приграничных территорий — предусмотреть приостановление течение срока на время проведения СВО и трёхлетний период после её окончания.

Мы понимаем ситуацию, в которой находятся жители Белгородской области. Освоение этих участков для ИЖС и т. д. невозможно в этой ситуации по разным причинам. Как человек сегодня будет строится даже в Дубовом, если туда прилетает?
Юрий Клепиков
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