Белгородские депутаты попросят ввести отсрочку по освоению земли в приграничье

Поэтому депутаты обратятся в правительство РФ с предложением не учитывать в трёхлетнем сроке, установленном для освоения земельного участка, время, в течение которого участок не мог быть использован из-за обстоятельств. А для приграничных территорий — предусмотреть приостановление течение срока на время проведения СВО и трёхлетний период после её окончания.