Земельный участок белгородского «Тисайда» под ТЦ хотят забрать через суд

Согласно картотеке судебных дел, региональная служба УФССП в Белгороде в лице судебного пристава - исполнителя М. Пилипенко обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с просьбой обратить взыскание на земельный участок, который принадлежит компании «Тисайд».
В деле указано, что участок находится в Белгороде на ул. Сумская, 64. Однако, согласно публичной кадастровой карте, земельный участок с номером, который указан в заявлении истца, находится в посёлке Яковлево на ул. Южная, 1.
Категория земель — «Земли поселений (земли населённых пунктов)». Участок площадью 1421 кв. м предназначен для размещения объектов торговли. Там расположено здание торгового центра, в том числе с магазином «Магнит» внутри.
Что касается земельного участка в посёлке Яковлево, он действительно с 2020 года числится за компанией «Тисайд».
В феврале 2022 года суд заявление приставов оставил без движения. Но истец устранил все нарушения, поэтому заявление приняли.
Стороны встретятся на собеседовании 11 мая.