Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Земельный участок белгородского «Тисайда» под ТЦ хотят забрать через суд

17 марта 13:18
Фото: 2ГИС
В Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Тисайд» обратился судебный пристав — исполнитель. Он просит обратить взыскание на земельный участок фирмы. Суд заявление принял, но не с первого раза.

Согласно картотеке судебных дел, региональная служба УФССП в Белгороде в лице судебного пристава - исполнителя М. Пилипенко обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с просьбой обратить взыскание на земельный участок, который принадлежит компании «Тисайд».

В деле указано, что участок находится в Белгороде на ул. Сумская, 64. Однако, согласно публичной кадастровой карте, земельный участок с номером, который указан в заявлении истца, находится в посёлке Яковлево на ул. Южная, 1.

Категория земель — «Земли поселений (земли населённых пунктов)». Участок площадью 1421 кв. м предназначен для размещения объектов торговли. Там расположено здание торгового центра, в том числе с магазином «Магнит» внутри.

Что касается земельного участка в посёлке Яковлево, он действительно с 2020 года числится за компанией «Тисайд».

В феврале 2022 года суд заявление приставов оставил без движения. Но истец устранил все нарушения, поэтому заявление приняли.

Стороны встретятся на собеседовании 11 мая.

Материалы по теме
В Арбитражный суд Белгородской области поступило два иска к компании «Тисайд»Белгородский «Тисайд» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков«Тисайд» оштрафовали за непредоставление жилья в срок в Старом Осколе
#Новости#Земельный участок#Приставы#Суд#ООО «Тисайд»#Есть повод#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46