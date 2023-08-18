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Фуглаевы выставили на продажу скандальный земельный участок, но позже передумали

Фуглаевы выставили на продажу скандальный земельный участок, но позже передумали

18 августа 2023, 14:18
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
На днях на сайте объявлений появилась информация о продаже земельного участка на месте бывшего камышитового завода. Спустя некоторое время после обращения Бел.Ру публикацию убрали.

На сайте объявлений разместили информацию о продаже участка на месте камышитового завода, а после объявление с публикации сняли. Отметим, что земельный участок предлагали приобрести за 88 млн рублей.

Один из собственников участка, Юлия Алексеева, жена Сергея Фуглаева, ситуацию Бел.Ру прокомментировала так: «Я владею долей данного коммерческого участка. Всей текущей работой, операционной деятельностью занимается директор предприятия».

Также нам уточнили, что объявление убрано с публикации, так как было, скорее всего, выставлено из архива непреднамеренно. С директором Андреем Левиным нам связаться не удалось.

Фото: Авито

Напомним, что на месте бывшего камышитового завода планируют обустроить мемориальный парк, но земельный участок находится в собственности семьи Фуглаевых. Продать участок администрации они были готовы за 83 млн рублей. Ранее главу региона, Вячеслава Гладкова, это возмутило: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?».

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В июле губернатор сообщил, что обратился к собственнику участка и тот взялся за собственный счёт благоустроить это место. Но первоначальный вариант проекта Вячеслава Гладкова не устроил, и он отправил его на доработку.

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#Алина Харина#Камышитовый завод#Земельный участок#Объявление#Продажи#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгород
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