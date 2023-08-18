Фуглаевы выставили на продажу скандальный земельный участок, но позже передумали

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
На сайте объявлений разместили информацию о продаже участка на месте камышитового завода, а после объявление с публикации сняли. Отметим, что земельный участок предлагали приобрести за 88 млн рублей.
Один из собственников участка, Юлия Алексеева, жена Сергея Фуглаева, ситуацию Бел.Ру прокомментировала так: «Я владею долей данного коммерческого участка. Всей текущей работой, операционной деятельностью занимается директор предприятия».
Также нам уточнили, что объявление убрано с публикации, так как было, скорее всего, выставлено из архива непреднамеренно. С директором Андреем Левиным нам связаться не удалось.
Напомним, что на месте бывшего камышитового завода планируют обустроить мемориальный парк, но земельный участок находится в собственности семьи Фуглаевых. Продать участок администрации они были готовы за 83 млн рублей. Ранее главу региона, Вячеслава Гладкова, это возмутило: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?».
В июле губернатор сообщил, что обратился к собственнику участка и тот взялся за собственный счёт благоустроить это место. Но первоначальный вариант проекта Вячеслава Гладкова не устроил, и он отправил его на доработку.