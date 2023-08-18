Фуглаевы выставили на продажу скандальный земельный участок, но позже передумали

Напомним, что на месте бывшего камышитового завода планируют обустроить мемориальный парк, но земельный участок находится в собственности семьи Фуглаевых. Продать участок администрации они были готовы за 83 млн рублей. Ранее главу региона, Вячеслава Гладкова, это возмутило: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?».