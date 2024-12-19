Самое вкусное: что ставили на новогодний стол в СССР?

Posted 19 декабря, 06:03
Published 19 декабря, 06:03
Modified 19 декабря, 11:15
Updated 19 декабря, 11:15
Готовиться к новогоднему застолью в СССР начинали заблаговременно. Бывали случаи, когда продукты прятали еще летом, чтобы сохранить их до главного зимнего праздника. Вспомним, какие яства считались редкими, что с нетерпением ждали и как эти традиции можно оживить на современных кухнях.
Сегодня шпроты и рыбные консервы — это обычные продукты, которые можно найти в любом магазине. Однако в позднем СССР плоская баночка со шпротами была настоящим дефицитом. Как только шпроты появлялись на прилавках, их моментально разбирали и зачастую прятали в шкафу до праздничного стола.
Эпизоды из фильмов отражают любовь народа к консервам. Например, в картине «Москва слезам не верит» главный герой преподнес их как ценный подарок. На Новый год из шпрот готовили знаменитые бутерброды — хлеб, шпроты и соленый огурчик. Это было праздничное угощение, а не будничная еда.
Из рыбных консервов нередко делали популярный салат «Мимоза». Сегодня шпроты не кажутся деликатесом, и их часто заменяют чем-то более изысканным. Однако для праздничного стола можно попробовать необычный салат «Рыбки в пруду».
Ингредиенты: 140 г шпрот, 1 репчатый лук, 1 морковь, 1–2 картофелины, 1–2 яйца, 40–50 г твердого сыра, 2 стебля зеленого лука, соль, майонез по вкусу, подсолнечное масло для жарки.
Приготовление: сварите картофель и яйца. Лук порежьте кубиками, обжарьте его вместе с натертой морковью на подсолнечном масле. В салатник слоями выложите тертую картошку, смажьте майонезом, затем жареные овощи, снова майонез, размятые шпроты (оставьте несколько для украшения), майонез, натертый сыр и яйцо. В качестве украшения вставьте несколько хвостиков шпрот, чтобы они напоминали рыбок.
Сгущенное молоко было доступным и любимым лакомством. Однако, чтобы придать сгущенке новый вкус и текстуру, ее варили в банке, добиваясь густой консистенции и насыщенного карамельного оттенка. Вареная сгущенка становилась основой для многих десертов.
Из сгущенки готовили «Муравейник» или наполняли ею орешки. Сегодня вареную сгущенку можно без труда купить, но те, кто делал ее самостоятельно, знают: ничто не сравнится с вкусом домашнего лакомства.
Мясо криля в Советском Союзе было любимым деликатесом. Эти маленькие ракообразные, обитающие в океане, напоминали креветки, но имели свой особый вкус. Мясо из банок ели ложкой, намазывали на хлеб с маслом или добавляли в салаты.
Сегодня мясо криля также доступно в продаже, хотя его вкус уже не такой насыщенный, как в детстве. Баночка весом около 150 г стоит от 100 рублей. Криль можно использовать в закусках, салатах или подавать как самостоятельное угощение.
Колбаса и сыр были обязательными атрибутами новогоднего застолья. За ними стояли длинные очереди, а дома купленные батоны бережно хранили. На праздничной тарелке нарезанная тонкими кружочками колбаса соседствовала с сыром, который подбирали из доступных вариантов. Главное — чтобы он был не колбасным.
Сегодня домашняя колбаса из натурального мяса считается деликатесом и может стать отличным дополнением к праздничному столу.
Для детей настоящим лакомством были консервированные болгарские персики. Их ели прямо из банки, а сироп превращали в компот, разбавляя водой. Иногда персики использовали для выпечки, создавая пироги, напоминающие шарлотку.
Экзотическим деликатесом считалось варенье из лепестков роз. Его привозили из Крыма, и вкусы разделялись: одни были в восторге от насыщенного аромата и розового цвета, другие — совсем не воспринимали. Варенье готовили из свежих лепестков, которые вручную собирали на плантациях, обрабатывали кипятком и заливали сиропом.
Сегодня варенье из роз — большая редкость, но его можно встретить в магазинах с крымской продукцией. Этот десерт с парфюмерным ароматом наверняка найдет своих ценителей.
Источник: 56orb.ru