Самое вкусное: что ставили на новогодний стол в СССР?

Сегодня шпроты и рыбные консервы — это обычные продукты, которые можно найти в любом магазине. Однако в позднем СССР плоская баночка со шпротами была настоящим дефицитом. Как только шпроты появлялись на прилавках, их моментально разбирали и зачастую прятали в шкафу до праздничного стола.