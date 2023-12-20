Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали так называемый индекс оливье в российских регионах. Новогодний салат обойдётся белгородцам в 163,92 рубля. Это один из наиболее низких показателей стоимости. Занял регион 5-е место. В среднем по стране оливье с варёной колбасой подорожал до 204 рублей. Сказался рост цен на яйца.
При подсчёте специалисты основывались на порции в 800 граммов. В Белгородской области оливье с колбасой оказался одним из наиболее дешёвых.
Однако можно сделать этот же салат, но с красной рыбой. Порция такого блюда обойдётся белгородцам в 484,94 рубля. Регион и в этой категории оказался на пятой строчке.
Самым недорогим стал вегетарианский салат. За порцию белгородцам придётся заплатить всего 117,82 рубля. И, согласно данным ЦСР, оливье и с колбасой, и с рыбой и вегетарианский в Белгородской области наиболее дешёвый, чем в других регионах ЦФО.