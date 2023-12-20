Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области

Самым недорогим стал вегетарианский салат. За порцию белгородцам придётся заплатить всего 117,82 рубля. И, согласно данным ЦСР, оливье и с колбасой, и с рыбой и вегетарианский в Белгородской области наиболее дешёвый, чем в других регионах ЦФО.