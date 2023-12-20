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Оливье

Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области

20 декабря 2023, 11:54
Фото: 1MI
Оливье

В среднем оливье обойдётся белгородцам в 164 рубля

Специалисты Центра стратегических разработок подсчитали, в какую сумму обойдётся оливье жителям российских регионов. В Белгородской области салат стал одним из наиболее дешёвых. Подробности сообщает «Орелtimes».

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали так называемый индекс оливье в российских регионах. Новогодний салат обойдётся белгородцам в 163,92 рубля. Это один из наиболее низких показателей стоимости. Занял регион 5-е место. В среднем по стране оливье с варёной колбасой подорожал до 204 рублей. Сказался рост цен на яйца.

При подсчёте специалисты основывались на порции в 800 граммов. В Белгородской области оливье с колбасой оказался одним из наиболее дешёвых.

Однако можно сделать этот же салат, но с красной рыбой. Порция такого блюда обойдётся белгородцам в 484,94 рубля. Регион и в этой категории оказался на пятой строчке.

Самым недорогим стал вегетарианский салат. За порцию белгородцам придётся заплатить всего 117,82 рубля. И, согласно данным ЦСР, оливье и с колбасой, и с рыбой и вегетарианский в Белгородской области наиболее дешёвый, чем в других регионах ЦФО.

Индекс оливьеИндекс оливье
Индекс оливьеИндекс оливье
Индекс оливьеИндекс оливье
Индекс оливье
Фото: ЦСР
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#Белгородская область#Новый год#Продукты#Цфо#Белгород#Наталья Корявых#Салат#Оливье#Индекс оливье
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