Будет накладно? Стоимость салата оливье значительно выросла

Специалисты решили подсчитать, во сколько в 2024 году россиянам обойдётся салат оливье порцией в 800 граммов. Журналисты опирались на привычный всем рецепт: 200 г колбасы, 70 г моркови, 80 г огурцов, 120 г горошка, два яйца, 80 г майонеза, а также специи и зелень по вкусу.