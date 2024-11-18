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Posted 18 ноября, 12:02

Published 18 ноября, 12:02

Modified 18 ноября, 12:02

Updated 18 ноября, 12:02

Оливье подорожало для россиян

Будет накладно? Стоимость салата оливье значительно выросла

18 ноября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Оливье подорожало для россиян

Белгородцам придётся потратить больше денег на приготовление оливье

Сюжет
Новый год
С начала года стоимость салата оливье заметно выросла. Касается это всех вариаций блюда, а самым дешёвым оказался классический рецепт. Подсчёт стоимости на основе данных Росстата сделали в «Парламентской газете».

Специалисты решили подсчитать, во сколько в 2024 году россиянам обойдётся салат оливье порцией в 800 граммов. Журналисты опирались на привычный всем рецепт: 200 г колбасы, 70 г моркови, 80 г огурцов, 120 г горошка, два яйца, 80 г майонеза, а также специи и зелень по вкусу.

За последний год цены на оливье выросли примерно на 20%. Так, цена классического салата в домашнем исполнении на четырёх человек обойдётся жителям России от 348 до 414 рублей. При этом в январе этого года салат стоил 204,83 рубля.

Наибольший рост цен коснулся варёной колбасы, картофеля и консервированных огурцов: их цена составила 541,72, 73,31 и 228-329 рублей соответственно. Больше всего подешевели курица, яйца и свежие огурцы: они стоят 214,60, 107,51 и 151,66 рубля соответственно.

Цены на остальные продукты тоже изменились. Так, морковь подорожала на 4,87 рубля — до 49,64 рубля, 400 грамм зелёного горошка стоит от 99 рублей, а 400-грамовая пачка майонеза — примерно 100 рублей.

При этом самым дешёвым вариантом салата считается оливье с курицей. Вариант для вегетарианцев с грибами обойдётся в 445 рублей, а салат с красной рыбой — в 545 рублей. В среднем банка грибов стоит 240 рублей, а 200 граммов красной рыбы — 425 рублей.

В прошлом году одним из наиболее дешёвых салат оливье стал именно в Белгородской области. Он стоил 163,92 рубля, три килограмма с курицей обошлось бы белгородцам в 607,1 рубля. А три килограмма селёдки под шубой — в 394,54 рубля.

Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области
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