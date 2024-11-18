Будет накладно? Стоимость салата оливье значительно выросла

Posted 18 ноября, 12:02
Published 18 ноября, 12:02
Modified 18 ноября, 12:02
Updated 18 ноября, 12:02
Специалисты решили подсчитать, во сколько в 2024 году россиянам обойдётся салат оливье порцией в 800 граммов. Журналисты опирались на привычный всем рецепт: 200 г колбасы, 70 г моркови, 80 г огурцов, 120 г горошка, два яйца, 80 г майонеза, а также специи и зелень по вкусу.
За последний год цены на оливье выросли примерно на 20%. Так, цена классического салата в домашнем исполнении на четырёх человек обойдётся жителям России от 348 до 414 рублей. При этом в январе этого года салат стоил 204,83 рубля.
Наибольший рост цен коснулся варёной колбасы, картофеля и консервированных огурцов: их цена составила 541,72, 73,31 и 228-329 рублей соответственно. Больше всего подешевели курица, яйца и свежие огурцы: они стоят 214,60, 107,51 и 151,66 рубля соответственно.
Цены на остальные продукты тоже изменились. Так, морковь подорожала на 4,87 рубля — до 49,64 рубля, 400 грамм зелёного горошка стоит от 99 рублей, а 400-грамовая пачка майонеза — примерно 100 рублей.
При этом самым дешёвым вариантом салата считается оливье с курицей. Вариант для вегетарианцев с грибами обойдётся в 445 рублей, а салат с красной рыбой — в 545 рублей. В среднем банка грибов стоит 240 рублей, а 200 граммов красной рыбы — 425 рублей.
В прошлом году одним из наиболее дешёвых салат оливье стал именно в Белгородской области. Он стоил 163,92 рубля, три килограмма с курицей обошлось бы белгородцам в 607,1 рубля. А три килограмма селёдки под шубой — в 394,54 рубля.