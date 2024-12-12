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Posted 12 декабря, 09:43

Published 12 декабря, 09:43

Modified 12 декабря, 09:43

Updated 12 декабря, 09:43

Приготовление оливье стало дороже

Белгородцам одним из немногих салат оливье обойдётся дёшево

12 декабря 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney. Приготовление оливье стало дороже

Вегетарианский оливье в Белгородской области попал в топ-3 самых дешёвых

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Новый год
В этом году в России салат оливье подорожал на 10% — до 226 рублей за 800 граммов. Самая низкая стоимость по регионам наблюдается в Липецкой области, однако, судя по подсчётам экспертов Центра стратегических разработок, белгородцам тоже повезло.

Стоимость продуктов на салат оливье в Белгородской области считается одной из самых низких. Так, цена за вегетарианский вариант салата в регионе составляет 149,03 рубля при среднем минимуме в 160 рублей, с рыбой — 570,62 рубля при минимуме в 500 рублей, с варёной колбасой — 188,02 рубля при минимуме в 190 рублей.

Низкие цены по ЦФО на оливье с мясом и для вегетарианцев также наблюдаются в Курской и Липецкой областях. Схожие с белгородскими цены на салат с рыбой заметили в Костромской и Липецкой областях.

В столице России цены ожидаемо выше: на вегетарианский вариант блюда примерно на 50 рублей, на салат с рыбой — почти на 200 рублей и на вариант с колбасой — на 100 рублей.

Будет накладно? Стоимость салата оливье значительно выросла
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