Белгородцам одним из немногих салат оливье обойдётся дёшево

Стоимость продуктов на салат оливье в Белгородской области считается одной из самых низких. Так, цена за вегетарианский вариант салата в регионе составляет 149,03 рубля при среднем минимуме в 160 рублей, с рыбой — 570,62 рубля при минимуме в 500 рублей, с варёной колбасой — 188,02 рубля при минимуме в 190 рублей.