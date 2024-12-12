Белгородцам одним из немногих салат оливье обойдётся дёшево

Posted 12 декабря, 09:43
Published 12 декабря, 09:43
Modified 12 декабря, 09:43
Updated 12 декабря, 09:43
Стоимость продуктов на салат оливье в Белгородской области считается одной из самых низких. Так, цена за вегетарианский вариант салата в регионе составляет 149,03 рубля при среднем минимуме в 160 рублей, с рыбой — 570,62 рубля при минимуме в 500 рублей, с варёной колбасой — 188,02 рубля при минимуме в 190 рублей.
Низкие цены по ЦФО на оливье с мясом и для вегетарианцев также наблюдаются в Курской и Липецкой областях. Схожие с белгородскими цены на салат с рыбой заметили в Костромской и Липецкой областях.
В столице России цены ожидаемо выше: на вегетарианский вариант блюда примерно на 50 рублей, на салат с рыбой — почти на 200 рублей и на вариант с колбасой — на 100 рублей.