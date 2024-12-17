Появилось видео из дома под Белгородом, где при атаке БПЛА погиб 9-летний мальчик

Posted 17 декабря, 08:15
Published 17 декабря, 08:15
Modified 17 декабря, 08:17
Updated 17 декабря, 08:17
В момент массированного налёта беспилотников ребёнок прятался в туалете и ванной. Взрыв разрушил стены, мальчика завалило обломками.
На помощь пришли соседи. Один из них ранее рассказал журналистам «Вести. Белгород», что они попали внутрь через гараж, начали разбирать завал, но, когда вытащили мальчика, было уже слишком поздно.
Кроме обвалившейся стены, в доме пробита крыша и выбиты окна. Скорее всего, БПЛА сдетонировал, находясь внутри.
В результате атаки пострадали также семимесячная сестра мальчика и его мама.