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Posted 17 декабря, 08:15

Published 17 декабря, 08:15

Modified 17 декабря, 08:17

Updated 17 декабря, 08:17

Дом, атакованный дроном

Появилось видео из дома под Белгородом, где при атаке БПЛА погиб 9-летний мальчик

17 декабря 2024, 08:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Дом, атакованный дроном
Сюжет
Дети
В субботу, 14 декабря, из-за атаки украинского дрона произошёл взрыв в частном доме в Майском. Там погиб девятилетний мальчик Ваня. Его младшая сестра и мама пострадали. «Фонарь» опубликовал кадры, как выглядит попавший под удар дом.

В момент массированного налёта беспилотников ребёнок прятался в туалете и ванной. Взрыв разрушил стены, мальчика завалило обломками.

На помощь пришли соседи. Один из них ранее рассказал журналистам «Вести. Белгород», что они попали внутрь через гараж, начали разбирать завал, но, когда вытащили мальчика, было уже слишком поздно.

Кроме обвалившейся стены, в доме пробита крыша и выбиты окна. Скорее всего, БПЛА сдетонировал, находясь внутри.

В результате атаки пострадали также семимесячная сестра мальчика и его мама.

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