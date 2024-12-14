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Posted 14 декабря, 12:58

Published 14 декабря, 12:58

Modified 14 декабря, 13:00

Updated 14 декабря, 13:00

Соседи рассказали подробности гибели мальчика после атаки дрона под Белгородом

«Нашли малыша в обломках. Поздно нашли»: подробности о гибели мальчика под Белгородом

14 декабря 2024, 12:58
Фото: кадр из видео «Вести. Белгород».

Соседи рассказали подробности гибели мальчика после атаки дрона под Белгородом

Сюжет
СВО
Утром Белгородская область оказалась под массовым налётом беспилотников ВСУ. После взрыва в частном доме в Белгородском районе погиб мальчик, а его мама и сестра получили ранения. Подробности с места рассказал журналист Александр Коробов.

Атакам украинских дронов подверглись Шебекинский округ, Борисовский и Белгородский районы. Самые страшные последствия были в последнем, где в посёлке Майский после взрыва в частном доме погиб девятилетний ребёнок.

Журналисты «Вести Белгород» побывали на месте трагедии. Сразу после взрыва на помощь бросились соседи. Один из них рассказал, что выбежал на улицу и увидел, что взрыв произошёл в соседнем доме.

«Побежали внутрь. Дверь не открылась, зашли через гараж. Начали разбирать обломки — нашли малыша, но было уже поздно».

Дом получил серьёзные повреждения, беспилотник, вероятно, сдетонировал уже внутри. Пробита крыша, выбиты окна, обвалилась часть стены. Повреждения были и в соседних домовладениях.

Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом
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