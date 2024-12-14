«Нашли малыша в обломках. Поздно нашли»: подробности о гибели мальчика под Белгородом

Posted 14 декабря, 12:58
Published 14 декабря, 12:58
Modified 14 декабря, 13:00
Updated 14 декабря, 13:00
Атакам украинских дронов подверглись Шебекинский округ, Борисовский и Белгородский районы. Самые страшные последствия были в последнем, где в посёлке Майский после взрыва в частном доме погиб девятилетний ребёнок.
Журналисты «Вести Белгород» побывали на месте трагедии. Сразу после взрыва на помощь бросились соседи. Один из них рассказал, что выбежал на улицу и увидел, что взрыв произошёл в соседнем доме.
«Побежали внутрь. Дверь не открылась, зашли через гараж. Начали разбирать обломки — нашли малыша, но было уже поздно».
Дом получил серьёзные повреждения, беспилотник, вероятно, сдетонировал уже внутри. Пробита крыша, выбиты окна, обвалилась часть стены. Повреждения были и в соседних домовладениях.