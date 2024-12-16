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Posted 16 декабря, 10:46

Published 16 декабря, 10:46

Modified 16 декабря, 10:46

Updated 16 декабря, 10:46

Абортов стало меньше в государственных медучреждениях

Белгородки стали реже делать аборты. Помогли разговоры с психологами?

16 декабря 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. Абортов стало меньше в государственных медучреждениях

В государственных больницах Белгородской области стали реже делать аборты

Сюжет
Медицина
Женщин, которые решили прервать беременность, отправляют на разговоры с психологами, которые убеждают отказаться от этой затеи специальными речевыми приёмами. Об этом рассказали журналистам Go31.

В Белгородской области количество абортов, сделанных в 2024 году в государственных медучреждениях, значительно снизилось по сравнению с 2021 годом: с 2415 до 1776 случаев. Основные причины абортов связаны со здоровьем женщины или плода.

Однако количество абортов пытаются снизить и психологи: к ним гинекологи направляют тех белгородок, которые высказали желание о прерывании беременности. Специалисты помогают женщинам начать сомневаться в решении прервать беременность.

Существует и неделя тишины, когда женщинам даётся время обдумать своё решение. Но время ожидания зависит от срока беременности: для ранних сроков аборт можно сделать уже через 48 часов после первой консультации, а для более поздних — через неделю.

Также белгородок могут направить на беседу со священниками, но это не обязательно.

В случае отказа от аборта после консультации врачам не предусмотрены поощрения.

В прошлом году специалисты выяснили, что аборт чаще всего делают работающие женщины, которые находятся в браке. Средний возраст составляет от 25 до 35 лет. В последнее время увеличилось и количество покупаемых контрацептивов и препаратов для медикаментозного аборта.

Белгородцы стали чаще покупать контрацептивы и препараты для медикаментозного аборта
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Аборт#Белгород#Беременность
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