Белгородки стали реже делать аборты. Помогли разговоры с психологами?

Posted 16 декабря, 10:46
Published 16 декабря, 10:46
Modified 16 декабря, 10:46
Updated 16 декабря, 10:46
В Белгородской области количество абортов, сделанных в 2024 году в государственных медучреждениях, значительно снизилось по сравнению с 2021 годом: с 2415 до 1776 случаев. Основные причины абортов связаны со здоровьем женщины или плода.
Однако количество абортов пытаются снизить и психологи: к ним гинекологи направляют тех белгородок, которые высказали желание о прерывании беременности. Специалисты помогают женщинам начать сомневаться в решении прервать беременность.
Существует и неделя тишины, когда женщинам даётся время обдумать своё решение. Но время ожидания зависит от срока беременности: для ранних сроков аборт можно сделать уже через 48 часов после первой консультации, а для более поздних — через неделю.
Также белгородок могут направить на беседу со священниками, но это не обязательно.
В случае отказа от аборта после консультации врачам не предусмотрены поощрения.
В прошлом году специалисты выяснили, что аборт чаще всего делают работающие женщины, которые находятся в браке. Средний возраст составляет от 25 до 35 лет. В последнее время увеличилось и количество покупаемых контрацептивов и препаратов для медикаментозного аборта.