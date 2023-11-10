В соседнем с Белгородской областью регионе не будут делать аборты в частных клиниках

Вице-губернатор отметил, что это знаковое событие для региона. По его словам, 92% женщин, которые решат сделать аборт, будут находиться в государственных больницах. В последних с ними «активно ведут работу». В частности, у них спрашивают, по каким причинам они хотят прервать беременность, и дают им время на раздумья. Белостоцкий добавил, что власти региона принимают активное участие в том, чтобы сохранить жизнь каждому ребёнку.