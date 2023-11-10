В соседнем с Белгородской областью регионе не будут делать аборты в частных клиниках

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Курской области частные клиники решили отказаться от абортов. Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.
Курская область стала вторым субъектом РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности, заявил Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре.
Вице-губернатор отметил, что это знаковое событие для региона. По его словам, 92% женщин, которые решат сделать аборт, будут находиться в государственных больницах. В последних с ними «активно ведут работу». В частности, у них спрашивают, по каким причинам они хотят прервать беременность, и дают им время на раздумья. Белостоцкий добавил, что власти региона принимают активное участие в том, чтобы сохранить жизнь каждому ребёнку.
Ранее проводить аборты отказались частные клиники в Крыму. Там также решили, что искусственное прерывание беременности будет проводиться только в государственных больницах.