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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Беременность

В соседнем с Белгородской областью регионе не будут делать аборты в частных клиниках

10 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Беременность

В Курской области откажутся от абортов в частных клиниках

Область стала вторым субъектом РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от абортов, пишет «Лента». Первым регионом был Крым.

В Курской области частные клиники решили отказаться от абортов. Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

Курская область стала вторым субъектом РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности, заявил Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре.

Вице-губернатор отметил, что это знаковое событие для региона. По его словам, 92% женщин, которые решат сделать аборт, будут находиться в государственных больницах. В последних с ними «активно ведут работу». В частности, у них спрашивают, по каким причинам они хотят прервать беременность, и дают им время на раздумья. Белостоцкий добавил, что власти региона принимают активное участие в том, чтобы сохранить жизнь каждому ребёнку.

Ранее проводить аборты отказались частные клиники в Крыму. Там также решили, что искусственное прерывание беременности будет проводиться только в государственных больницах.

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#Курская область#Здравоохранение#Крым#Черноземье#Наталья Корявых#Частные клиники#Аборты#Андрей Белостоцкий
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