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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

В РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга

26 января 2023, 11:41
Фото: 1MI
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает новую норму, согласно которой женщины смогут прервать беременность только с согласия супруга, пишут «Народные новости».
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Дети

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает ввести норму, согласно которой женщины смогут сделать аборт только с согласия мужа.

Как заявил председатель комитета Фёдор Лукьянов, которого цитируют журналисты, необходимо также проводить обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода в тех случаях, когда женщины просят об абортах.

Представители Русской православной церкви и ранее предлагали инициативы, которые бы ограничили права женщин в решении по поводу искусственного прерывания беременности. В частности, прозвучало предложение убрать аборты из системы обязательного медстрахования.

Свой способ борьбы с абортами ранее предлагал и патриарх Кирилл. Тогда жительниц страны призвали вместо аборта отдавать детей церкви. В пресс-службе Московского патриархата тогда заявили, что церковь поставит детей на ноги и не будет препятствовать тому, чтобы матери навещали их.

В Белгородской области за последние четыре года почти на 40 % сократилось число абортов
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#Наталья Корявых#Общество#Запрет#Патриарх#Дети#Рпц#Аборты
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