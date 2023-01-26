В РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга

Свой способ борьбы с абортами ранее предлагал и патриарх Кирилл. Тогда жительниц страны призвали вместо аборта отдавать детей церкви. В пресс-службе Московского патриархата тогда заявили, что церковь поставит детей на ноги и не будет препятствовать тому, чтобы матери навещали их.