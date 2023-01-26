В РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает ввести норму, согласно которой женщины смогут сделать аборт только с согласия мужа.
Как заявил председатель комитета Фёдор Лукьянов, которого цитируют журналисты, необходимо также проводить обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода в тех случаях, когда женщины просят об абортах.
Представители Русской православной церкви и ранее предлагали инициативы, которые бы ограничили права женщин в решении по поводу искусственного прерывания беременности. В частности, прозвучало предложение убрать аборты из системы обязательного медстрахования.
Свой способ борьбы с абортами ранее предлагал и патриарх Кирилл. Тогда жительниц страны призвали вместо аборта отдавать детей церкви. В пресс-службе Московского патриархата тогда заявили, что церковь поставит детей на ноги и не будет препятствовать тому, чтобы матери навещали их.