От психолога до церкви: как в Белгородской области борются с проблемой абортов

В клиниках для женщин, которые решают обратиться за услугами аборта, есть отдельные кабинеты, где они могут получить социально-психологическую и правовую помощь. В этих кабинетах проводится консультирование в ситуации подобного выбора. Консультирует не желающих становиться мамами специалист-психолог, который также сообщает пациентке информацию о доступных на федеральном и региональном уровнях мерах социальной поддержки. Также в поликлиниках Белгородской области, где оказывается первичная медицинская помощь женщинам, проводится работа с ними и семьями, которые планируют беременность или рождение ребенка.