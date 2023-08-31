Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Какие меры принимаются в Белгородском регионе для сокращения числа абортов

От психолога до церкви: как в Белгородской области борются с проблемой абортов

31 августа 2023, 11:27
Фото: 1MI
Какие меры принимаются в Белгородском регионе для сокращения числа абортов

В Белгородской области женщин отговаривают от абортов

Как стало известно по данным правительства области, за 7 месяцев 2023 года в медицинских организациях региона было зарегистрировано 1305 случаев абортов. За год в регионе убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей. Какие меры принимаются в Белгородском регионе для сокращения этого числа?

По сообщению властей Белгородской области, чтобы уменьшить количество абортов, министерством здравоохранения области принимается ряд мер. Так, в женских консультациях работают кабинеты социально-правой и психологической помощи. При участии экспертов разработали и утвердили план действий на период с 2022 по 2025 год, направленный на профилактику и сокращение случаев прерывания беременности. Активно применяется социальная реклама, которая сообщает о государственной и местной поддержке семей. Создаются и распространяются различные информационные буклеты и памятки. А что ещё?

В клиниках для женщин, которые решают обратиться за услугами аборта, есть отдельные кабинеты, где они могут получить социально-психологическую и правовую помощь. В этих кабинетах проводится консультирование в ситуации подобного выбора. Консультирует не желающих становиться мамами специалист-психолог, который также сообщает пациентке информацию о доступных на федеральном и региональном уровнях мерах социальной поддержки. Также в поликлиниках Белгородской области, где оказывается первичная медицинская помощь женщинам, проводится работа с ними и семьями, которые планируют беременность или рождение ребенка.

Дополнительно проводятся опросы для мотивации женщин, которые находятся в состоянии выбора. По результатам этих опросов и по необходимости женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, предоставляют социальную поддержку. Включая беременных, которые намерены прервать беременность и нуждаются в месте временного пребывания в области.

Для этих групп женщин работают центры поддержки, где им предоставляют места в отделениях временного пребывания учреждений соцобслуживания, а также в приютах, созданных общественными и религиозными объединениями. Они организуют и попечительство для женщин, которым нужна помощь, реабилитация и поддержка. В рамках попечительства также проводят работу по предотвращению абортов и отказов от новорожденных детей.

Работа врачей-специалистов, психологов и социальных работников региона направлена на сохранение репродуктивного здоровья женщин, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и увеличению числа родившихся детей. Продолжается совершенствование оказания специализированной высокотехнологической медицинской помощи женщинам и девочкам.
правительство Белгородской области.
Читайте также:
Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детейБелгородский ТЦ «Боше» возместит ущерб за прорыв канализации над магазином «Л’этуаль»Дело о дефиците: грозят ли Белгородской области нехватка и подорожание топлива?
#Белгородская область#Эксклюзив#Женщины#Реабилитация#Белгород#Татьяна Лукащева#Социальная поддержка#Аборты#Демографическая политика#Женские консультации
Подпишитесь
Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки
Сегодня, 14:21
Экс-чиновник из Иркутска, которого называли преемником Полежаева, приехал в Белгород
Сегодня, 12:51
«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев
Сегодня, 13:10
Продлят или изменят: что будет с маршрутами автобусов в Белгородской агломерации
Сегодня, 14:12
Экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна заметили на рынке с тамбовским губернатором
Сегодня, 12:24
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: кого задержали и что нашли
Сегодня, 09:03