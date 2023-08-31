От психолога до церкви: как в Белгородской области борются с проблемой абортов

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По сообщению властей Белгородской области, чтобы уменьшить количество абортов, министерством здравоохранения области принимается ряд мер. Так, в женских консультациях работают кабинеты социально-правой и психологической помощи. При участии экспертов разработали и утвердили план действий на период с 2022 по 2025 год, направленный на профилактику и сокращение случаев прерывания беременности. Активно применяется социальная реклама, которая сообщает о государственной и местной поддержке семей. Создаются и распространяются различные информационные буклеты и памятки. А что ещё?
В клиниках для женщин, которые решают обратиться за услугами аборта, есть отдельные кабинеты, где они могут получить социально-психологическую и правовую помощь. В этих кабинетах проводится консультирование в ситуации подобного выбора. Консультирует не желающих становиться мамами специалист-психолог, который также сообщает пациентке информацию о доступных на федеральном и региональном уровнях мерах социальной поддержки. Также в поликлиниках Белгородской области, где оказывается первичная медицинская помощь женщинам, проводится работа с ними и семьями, которые планируют беременность или рождение ребенка.
Дополнительно проводятся опросы для мотивации женщин, которые находятся в состоянии выбора. По результатам этих опросов и по необходимости женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, предоставляют социальную поддержку. Включая беременных, которые намерены прервать беременность и нуждаются в месте временного пребывания в области.
Для этих групп женщин работают центры поддержки, где им предоставляют места в отделениях временного пребывания учреждений соцобслуживания, а также в приютах, созданных общественными и религиозными объединениями. Они организуют и попечительство для женщин, которым нужна помощь, реабилитация и поддержка. В рамках попечительства также проводят работу по предотвращению абортов и отказов от новорожденных детей.
Работа врачей-специалистов, психологов и социальных работников региона направлена на сохранение репродуктивного здоровья женщин, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и увеличению числа родившихся детей. Продолжается совершенствование оказания специализированной высокотехнологической медицинской помощи женщинам и девочкам.
правительство Белгородской области.