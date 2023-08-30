Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит примерно 73 миллиона искусственных абортов. При этом заканчиваются абортом 61% нежелательных беременностей и 29% всех беременностей.
По данным правительства Белгородской области, за 7 месяцев с начала 2023 года в медицинских организациях региона было проведено 1305 прерываний беременности. Получается в среднем 186 абортов в месяц. Внушительная статистика.
Отметим, что, по заявлению правительства, в течение последних лет установилась динамика снижения общего числа абортов. Итого:
Т.е. в 2021 году число уменьшилось на 11,4% (на 310 случаев меньше), в 2022 году — на 2,7% (66 случаев) в сравнении с 2021 годом и на 13,8% в сравнении с 2020 годом (377). При сохранении показателей семи месяцев по итогам 2023 года показатель составит около 2230 случаев.
Самая показательная и цитируемая база данных по теме — отчет ООН о мировой политике в области абортов. Сюда включается число абортов, сделанных женщинами 15-44 лет в определённой стране. В топ-10 стран с самым высоким уровнем абортов Россия занимает первое место — 53,7 (показатели на 1 000 женщин в возрасте 15-44 лет). А самый низкий показатель в топе оказался у Мексики — 0,1 на 1000 женщин 15-44 лет.