Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей

Т.е. в 2021 году число уменьшилось на 11,4% (на 310 случаев меньше), в 2022 году — на 2,7% (66 случаев) в сравнении с 2021 годом и на 13,8% в сравнении с 2020 годом (377). При сохранении показателей семи месяцев по итогам 2023 года показатель составит около 2230 случаев.