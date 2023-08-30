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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Аборты, статистика по Белгородской области

Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей

30 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
Аборты, статистика по Белгородской области

За семь месяцев в Белгородской области сделали 1305 абортов

Сколько абортов было зарегистрировано с начала этого года? А в прошлых? Официальные данные правительства Белгородской области и изменения в основной статистике.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит примерно 73 миллиона искусственных абортов. При этом заканчиваются абортом 61% нежелательных беременностей и 29% всех беременностей.

По данным правительства Белгородской области, за 7 месяцев с начала 2023 года в медицинских организациях региона было проведено 1305 прерываний беременности. Получается в среднем 186 абортов в месяц. Внушительная статистика.

Отметим, что, по заявлению правительства, в течение последних лет установилась динамика снижения общего числа абортов. Итого:

  • 2020 год — зарегистрировано 2726 случаев абортирования;
  • 2021 год — 2415 случаев;
  • 2022 год — 2349.

Т.е. в 2021 году число уменьшилось на 11,4% (на 310 случаев меньше), в 2022 году — на 2,7% (66 случаев) в сравнении с 2021 годом и на 13,8% в сравнении с 2020 годом (377). При сохранении показателей семи месяцев по итогам 2023 года показатель составит около 2230 случаев.

Самая показательная и цитируемая база данных по теме — отчет ООН о мировой политике в области абортов. Сюда включается число абортов, сделанных женщинами 15-44 лет в определённой стране. В топ-10 стран с самым высоким уровнем абортов Россия занимает первое место — 53,7 (показатели на 1 000 женщин в возрасте 15-44 лет). А самый низкий показатель в топе оказался у Мексики — 0,1 на 1000 женщин 15-44 лет.

Частота абортов в миреЧастота абортов в мире
Частота абортов в РФ, 2019 годЧастота абортов в РФ, 2019 год
Мировые показатели числа абортов, на 1 000 женщин в возрасте 15-44 летМировые показатели числа абортов, на 1 000 женщин в возрасте 15-44 лет
Частота абортов в мире
Фото: Официальный сайт ВОЗ
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