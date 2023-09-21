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Published Сегодня, 11:09

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В Белгородской области составили социальный портрет идущей на аборт женщины

Работающие и замужем: какие белгородки чаще всего делают аборт

21 сентября 2023, 11:09
Фото: 1MI

В Белгородской области составили социальный портрет идущей на аборт женщины

Данные представлены в региональной программе по повышению рождаемости. Чаще всего аборты делают белгородки от 25 до 35 лет.

Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста Белгородской области с 2018 по 2021 годы ежегодно снижается, при этом темпы превышают показатели регионов ЦФО (снижение на 3,32 в Белгородской области против 2,72 в ЦФО) и немного ниже общероссийских показателей (3,79).

С целью прерывания беременности в ранние сроки чаще всего обращаются женщины в возрасте 25-35 лет, состоящие в официальном браке, работающие и имеющие в анамнезе аборты и роды, редко использующие методы контрацепции.

Основные причины, из-за которых женщины решаются на аборт, — неудовлетворительное финансовое положение, отсутствие жилья и нежеланная беременность.

Из женщин, идущих на аборт, только 1/3 проживает совместно с родителями, а 2/3 живут самостоятельно, особенно это касается молодых женщин (до 20 лет). Основная масса этих женщин имеет жильё, и небольшой процент из них проживает в общежитии.

Выбирая метод прерывания беременности, женщины отдают предпочтение традиционной операции медицинского аборта-кюретажа, а только от 5 до 15% пользуются мини-абортом.

Эксперты также составили социальный портрет женщины, которая идёт на медицинский аборт. Это работающие белгородки различных возрастов. Порядка 75% трудятся в промышленности, а до 25% заняты физическим трудом. Чаще всего женщины, идущие на аборт, живут самостоятельно, имеют вполне удовлетворительные жилищные условия. Это касается и белгородок до 20 лет.

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#Общество#Белгородская область#Женщины#Аборт#Работающие#Белгород#Кристина Семенчук
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