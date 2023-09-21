Работающие и замужем: какие белгородки чаще всего делают аборт

Эксперты также составили социальный портрет женщины, которая идёт на медицинский аборт. Это работающие белгородки различных возрастов. Порядка 75% трудятся в промышленности, а до 25% заняты физическим трудом. Чаще всего женщины, идущие на аборт, живут самостоятельно, имеют вполне удовлетворительные жилищные условия. Это касается и белгородок до 20 лет.