Работающие и замужем: какие белгородки чаще всего делают аборт

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста Белгородской области с 2018 по 2021 годы ежегодно снижается, при этом темпы превышают показатели регионов ЦФО (снижение на 3,32 в Белгородской области против 2,72 в ЦФО) и немного ниже общероссийских показателей (3,79).
С целью прерывания беременности в ранние сроки чаще всего обращаются женщины в возрасте 25-35 лет, состоящие в официальном браке, работающие и имеющие в анамнезе аборты и роды, редко использующие методы контрацепции.
Основные причины, из-за которых женщины решаются на аборт, — неудовлетворительное финансовое положение, отсутствие жилья и нежеланная беременность.
Из женщин, идущих на аборт, только 1/3 проживает совместно с родителями, а 2/3 живут самостоятельно, особенно это касается молодых женщин (до 20 лет). Основная масса этих женщин имеет жильё, и небольшой процент из них проживает в общежитии.
Выбирая метод прерывания беременности, женщины отдают предпочтение традиционной операции медицинского аборта-кюретажа, а только от 5 до 15% пользуются мини-абортом.
Эксперты также составили социальный портрет женщины, которая идёт на медицинский аборт. Это работающие белгородки различных возрастов. Порядка 75% трудятся в промышленности, а до 25% заняты физическим трудом. Чаще всего женщины, идущие на аборт, живут самостоятельно, имеют вполне удовлетворительные жилищные условия. Это касается и белгородок до 20 лет.