Сколько белгородцев обращается к властям по поводу запрета абортов?

Ранее своё мнение об абортах высказал Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Прерывание беременности он назвал преступлением. Патриарх также добавил, что в России наблюдается «проблема с популяцией». По его словам, пример надо брать с африканских стран, где аборты запрещены.