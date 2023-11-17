Сколько белгородцев обращается к властям по поводу запрета абортов?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В белгородском минздраве ответили, как часто белгородцы обращаются к властям по поводу полного запрета абортов. Как оказалось, очень редко.
Минздрав Белгородской области прокомментировал изданию, сколько обращений поступает от жителей региона с просьбой запретить искусственное прерывание беременности. Ежегодно к главам муниципальных образований обращается только один заявитель. Он просит рассмотреть возможность полного запрета абортов частными и государственными клиниками.
Ранее своё мнение об абортах высказал Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Прерывание беременности он назвал преступлением. Патриарх также добавил, что в России наблюдается «проблема с популяцией». По его словам, пример надо брать с африканских стран, где аборты запрещены.
Напомним, проводить аборты в частных клиниках уже запретили в Курской области и Крыму.