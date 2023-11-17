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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Беременность

Сколько белгородцев обращается к властям по поводу запрета абортов?

17 ноября 2023, 09:27
Фото: 1MI
Беременность

Белгородец ежегодно просит полностью запретить аборты

По информации областного минздрава, ежегодно с такой просьбой обращается только один заявитель, пишет «Открытый Белгород». Ранее в соседней Курской области запретили проводить аборты в частных клиниках.

В белгородском минздраве ответили, как часто белгородцы обращаются к властям по поводу полного запрета абортов. Как оказалось, очень редко.

Минздрав Белгородской области прокомментировал изданию, сколько обращений поступает от жителей региона с просьбой запретить искусственное прерывание беременности. Ежегодно к главам муниципальных образований обращается только один заявитель. Он просит рассмотреть возможность полного запрета абортов частными и государственными клиниками.

Ранее своё мнение об абортах высказал Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Прерывание беременности он назвал преступлением. Патриарх также добавил, что в России наблюдается «проблема с популяцией». По его словам, пример надо брать с африканских стран, где аборты запрещены.

Напомним, проводить аборты в частных клиниках уже запретили в Курской области и Крыму.

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#Белгородская область#Курская область#Здоровье#Крым#Минздрав#Белгород#Наталья Корявых#Аборты#Прерывание беременности
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