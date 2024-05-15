Белгородцы стали чаще покупать контрацептивы и препараты для медикаментозного аборта

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгородской области наблюдается рост спроса на средства контрацепции и препараты для прерывания беременности.
Продажи пероральных контрацептивов увеличились на 15,8% по сравнению с предыдущим годом и достигли показателя в 282,5 млн рублей. В 2021 году был рост был ещё больше — на 32,7% по сравнению с 2020 годом.
Также увеличился спрос на препараты для медикаментозного аборта в регионе. В 2023 году показатель вырос на 18,2%. Сумма продаж выросла с 16,3 млн рублей до 19,3 млн рублей.
В марте были выявлены нарушения в двух аптеках Белгородской области. Они занимались продажей средств для прерывания беременности. В отношении заведующих этими аптеками заведены дела об административных правонарушениях.