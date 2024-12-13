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Posted 13 декабря, 17:19

Published 13 декабря, 17:19

Modified 20 декабря, 17:29

Updated 20 декабря, 17:29

Раненый

«Варварский террористический удар»: Гладков прокомментировал трагедию в Рыльске

13 декабря 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney. Раненый

Белгородский губернатор назвал атаку на Рыльск террористическим ударом

Сюжет
Обстрел
Вячеслав Гладков прокомментировал трагедию в соседнем регионе, назвав атаку ВСУ террористической. Также он заверил, что вся белгородская земля вместе с курянами, напомнив, что соседи больше, чем родственники. Гладков выразил соболезнования и пожелал выздоровления раненым мирным жителям.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков отреагировал на произошедшую сегодня трагедию в Курской области. Губернатор заявил, что ВСУ нанесли варварский террористический удар по мирному городу и его жителям.

«Самые искренние слова поддержки хочу сказать всем жителям Курской области и главе региона Александру Евсеевичу Хинштейну. <…> Мы как никто знаем, что такое, когда враг атакует жилые дома, больницы, школы и детские сады. Когда страдают дети, женщины, люди старшего возраста», — написал Гладков, также выражая соболезнования близким погибших и пожелав скорого выздоровления раненым.

Также глава Белгородской области обратился к курянам: «Вся Белгородская земля с вами». Кроме того, он повторил, что соседи больше, чем родственники.

Сегодня в пять часов вечера появилась информация о том, что ВСУ нанесли более полусотни ударов по Рыльску. Позже Александр Хинштейн официально заявил, что при атаке погибли шестеро мирных курян, включая ребёнка, и 10 человек пострадали. Среди них также есть ребёнок.

Повреждены здания ЗАГСа, колледжа, начальной школы, ДК, ОМК имени Ганина, офисы сервисов доставки, частные дома и три МКД. Пострадали 15 легковых автомобилей.

Удар ВСУ нанесли и по Белгородской области. Двое мирных жителей пострадали в Краснояружском районе после удара украинских дронов. Также FPV-дрон сбили в Шебекино, посекло автомобили.

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