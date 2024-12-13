«Варварский террористический удар»: Гладков прокомментировал трагедию в Рыльске

Сегодня в пять часов вечера появилась информация о том, что ВСУ нанесли более полусотни ударов по Рыльску. Позже Александр Хинштейн официально заявил, что при атаке погибли шестеро мирных курян, включая ребёнка, и 10 человек пострадали. Среди них также есть ребёнок.