ВСУ ударили дроном по авто в Белгородской области — есть пострадавший

Posted 18 декабря, 13:30
Published 18 декабря, 13:30
Modified 18 декабря, 13:34
Updated 18 декабря, 13:34
Мужчина пострадал после атаки ВСУ в шебекинском Муроме. Мирный житель ехал в автомобиле, когда по транспорту ударил дрон.
У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и осколочное ранение головы. Машина, в которой находился мужчина, повреждена.
Также под удар попала Новая Таволжанка. Там повреждён частный дом после атаки FPV-дрона — задело кровлю.
Накануне под ударом ВСУ были семь районов Белгородской области, в том числе Шебекинский округ — однако здесь обошлось без последствий. Разрушения были минимальными — пострадало только авто в Белгородском районе.
Тем временем утром 18 декабря стало известно, что в Шебекинском округе протестируют новую систему защиты от атак ВСУ.