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Posted 18 декабря, 13:30

Published 18 декабря, 13:30

Modified 18 декабря, 13:34

Updated 18 декабря, 13:34

Мужчина пострадал после атаки дрона в Белгородской области

ВСУ ударили дроном по авто в Белгородской области — есть пострадавший

18 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI. Мужчина пострадал после атаки дрона в Белгородской области

Мужчина ранен после атаки ВСУ на Муром в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Атакам подверглись два населённых пункта, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина пострадал после атаки ВСУ в шебекинском Муроме. Мирный житель ехал в автомобиле, когда по транспорту ударил дрон.

У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и осколочное ранение головы. Машина, в которой находился мужчина, повреждена.

Также под удар попала Новая Таволжанка. Там повреждён частный дом после атаки FPV-дрона — задело кровлю.

Накануне под ударом ВСУ были семь районов Белгородской области, в том числе Шебекинский округ — однако здесь обошлось без последствий. Разрушения были минимальными — пострадало только авто в Белгородском районе.

Тем временем утром 18 декабря стало известно, что в Шебекинском округе протестируют новую систему защиты от атак ВСУ.

Очередной день обстрелов Белгородской области прошёл с минимальными последствиями
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