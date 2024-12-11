Помирились за десятки миллионов: ЦЭБ и «Экотранс» идут на «мировую» в арбитражах

Posted 11 декабря, 11:34
Published 11 декабря, 11:34
Modified 11 декабря, 11:36
Updated 11 декабря, 11:36
В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде отменили решения белгородского арбитража по иску компании «Экотранс С» к ЦЭБу о взыскании задолженности. Ранее все требования к региональному оператору удовлетворили. Но ЦЭБ сначала подал апелляцию, а потом стороны заключили мировое соглашение.
По нему ЦЭБ обязуется выплатить компании более 21,9 млн рублей на финансирование инвестиционной программы и проценты за пользование чужими деньгами.
Интересно, что в сентябре Белгородский арбитражный суд удовлетворил требования компании полностью, взыскав с регоператора в общей сложности более 44 млн рублей.
Но это не единственный «акт согласия» между ЦЭБ и компаниями структуры «Экотранса». 5 декабря подписано ещё одно мировое соглашение по иску ТК «Экотранс» на сумму в 97,8 млн рублей. В итоге и здесь всё завершилось мировым соглашением, по которому ЦЭБ обязался выплатить «Экотрансу» по договору на транспортирование ТКО с июня по декабрь 2022 года 47,8 млн рублей частями до января 2026 года.
Ранее в Белгородской области отказались от услуг получившего многолетний контракт на вывоз мусора «Еврологистика», а в число новых перевозчиков вошло и ООО «Коммунальщик» — дочернее предприятие «Экотранса».