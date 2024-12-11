bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 11:34

Published 11 декабря, 11:34

Modified 11 декабря, 11:36

Updated 11 декабря, 11:36

ЦЭБ выплатит «Экотрансу» почти 70 млн рублей по мировым соглашениям в арбитражах

Помирились за десятки миллионов: ЦЭБ и «Экотранс» идут на «мировую» в арбитражах

11 декабря 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney.

ЦЭБ выплатит «Экотрансу» почти 70 млн рублей по мировым соглашениям в арбитражах

Сюжет
Эксклюзив
Как минимум по двум делам Центр экологической безопасности Белгородской области и компании «Экотранса» заключили мировые соглашения, по которым ЦЭБ обязуется выплатить десятки миллионов рублей. Интересно, что по одному делу суд первой инстанции ранее полностью удовлетворил требования перевозчика.

В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде отменили решения белгородского арбитража по иску компании «Экотранс С» к ЦЭБу о взыскании задолженности. Ранее все требования к региональному оператору удовлетворили. Но ЦЭБ сначала подал апелляцию, а потом стороны заключили мировое соглашение.

По нему ЦЭБ обязуется выплатить компании более 21,9 млн рублей на финансирование инвестиционной программы и проценты за пользование чужими деньгами.

Интересно, что в сентябре Белгородский арбитражный суд удовлетворил требования компании полностью, взыскав с регоператора в общей сложности более 44 млн рублей.

Белгородская налоговая хочет признать банкротом «Экотранс» по иску на 222 млн рублей
Узнать подробнее

Но это не единственный «акт согласия» между ЦЭБ и компаниями структуры «Экотранса». 5 декабря подписано ещё одно мировое соглашение по иску ТК «Экотранс» на сумму в 97,8 млн рублей. В итоге и здесь всё завершилось мировым соглашением, по которому ЦЭБ обязался выплатить «Экотрансу» по договору на транспортирование ТКО с июня по декабрь 2022 года 47,8 млн рублей частями до января 2026 года.

Ранее в Белгородской области отказались от услуг получившего многолетний контракт на вывоз мусора «Еврологистика», а в число новых перевозчиков вошло и ООО «Коммунальщик» — дочернее предприятие «Экотранса».

Суд признал незаконным бездействие ЦЭБа в проблеме с вывозом мусора под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский район остался без мусора? Решили ли проблему с отходамиУшёл и забрал: в Белгородской области возникла проблема с контейнерами для мусораПретензий больше не имею: «Экотранс» отозвал банкротный иск к «Еврологистику»
#Евгений Грицков#Белгородская область#Экономика#Эксклюзив#Экотранс#ТКО#Мировое соглашение#Белгородский бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика