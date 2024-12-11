Помирились за десятки миллионов: ЦЭБ и «Экотранс» идут на «мировую» в арбитражах

Но это не единственный «акт согласия» между ЦЭБ и компаниями структуры «Экотранса». 5 декабря подписано ещё одно мировое соглашение по иску ТК «Экотранс» на сумму в 97,8 млн рублей. В итоге и здесь всё завершилось мировым соглашением, по которому ЦЭБ обязался выплатить «Экотрансу» по договору на транспортирование ТКО с июня по декабрь 2022 года 47,8 млн рублей частями до января 2026 года.