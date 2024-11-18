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Posted 18 ноября, 10:36

Published 18 ноября, 10:36

Modified 18 ноября, 10:37

Updated 18 ноября, 10:37

Кто будет разбирать мусорные горы в Белгородской области: карта перевозчиков

Кто будет разбирать мусорные горы в Белгородской области: карта перевозчиков

18 ноября 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мусор
С 1 ноября в Белгородской области начали вывозить ТКО три новых перевозчика. На ликвидацию мусорного коллапса из-за «Еврологистика» осталось две недели. Где сейчас собирают отходы перевозчики и кто они, подробностями поделился замгубернатора на ЖКХ Сергей Довгалюк.

Белгородскую область разделили на три участка, где работают три разных перевозчика мусора. Кроме того, в вывозе для борьбы с транспортным коллапсом участвует и муниципальная техника.

Заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о том, где будет работать каждый из них. Напомним, что ранее региональный оператор расторг контракт с «Еврологистиком» и одним из перевозчиков выбрали «Экотранс», а точнее его дочернюю компанию ООО «Коммунальщик», который вывозил мусор несправившегося «Еврологистика».

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ООО «СпецЭкоТранс» из Алексеевки будет работать в пяти районах и округах:

  • Губкинский
  • Чернянский
  • Новооскольский
  • Алексеевский
  • Красненский

МАУ «КСС» из Шебекино в шести районах и округах займётся отходами:

  • Ровеньский
  • Вейделевский
  • Красногвардейский
  • Волоконовский
  • Валуйский
  • Шебекинский

А ООО «Коммунальщик» будет вывозить мусор в оставшихся 11 муниципалитетах:

  • Старооскольский
  • Корочанский
  • Прохоровский
  • Ивнянский
  • Ракитянский
  • Краснояружский
  • Грайворонский
  • Борисовский
  • Яковлевский
  • Белгородский
  • Белгород
Фото: Скриншот оперативное совещание правительства

Всего в регионе для транспортировки отходов будет использоваться 240 коммунальных машин. 124 из них приобрело министерство ЖКХ области, девять — из Росрезерва, ЦЭБу принадлежит ещё 20 единиц, МАУ «КСС» докупило 11 техники, а также 76 авто принадлежит перевозчикам. Кроме того, планируется выкупить 40 машин, которые ранее арендовал «Еврологистик».

Чтобы обеспечить эффективную систему вывоза ТКО в регионе, необходимо 150–170 единиц техники в зависимости от сезона на линиях ежедневно. На сегодняшний день на линии работают 144 машины, но ежедневно количество будет увеличиваться, так как меняют шины на зимние, приходят регламенты. До конца ноября на улицах можно будет встретить уже максимально необходимое количество мусоровозов, которые будут работать по расписанию.

Количество мусора также увеличивается. По словам Довгалюка, только в Старооскольском и Губкинском округах ежесуточное количество вывозимого на полигон мусора составляет 307 тонн, в аналогичном периоде в прошлом году вывозили по 147 тонн.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мусор#Отходы#Транспорт#Белгород#Перевозчики
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