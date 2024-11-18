Кто будет разбирать мусорные горы в Белгородской области: карта перевозчиков

Posted 18 ноября, 10:36
Published 18 ноября, 10:36
Modified 18 ноября, 10:37
Updated 18 ноября, 10:37
Белгородскую область разделили на три участка, где работают три разных перевозчика мусора. Кроме того, в вывозе для борьбы с транспортным коллапсом участвует и муниципальная техника.
Заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о том, где будет работать каждый из них. Напомним, что ранее региональный оператор расторг контракт с «Еврологистиком» и одним из перевозчиков выбрали «Экотранс», а точнее его дочернюю компанию ООО «Коммунальщик», который вывозил мусор несправившегося «Еврологистика».
ООО «СпецЭкоТранс» из Алексеевки будет работать в пяти районах и округах:
МАУ «КСС» из Шебекино в шести районах и округах займётся отходами:
А ООО «Коммунальщик» будет вывозить мусор в оставшихся 11 муниципалитетах:
Всего в регионе для транспортировки отходов будет использоваться 240 коммунальных машин. 124 из них приобрело министерство ЖКХ области, девять — из Росрезерва, ЦЭБу принадлежит ещё 20 единиц, МАУ «КСС» докупило 11 техники, а также 76 авто принадлежит перевозчикам. Кроме того, планируется выкупить 40 машин, которые ранее арендовал «Еврологистик».
Чтобы обеспечить эффективную систему вывоза ТКО в регионе, необходимо 150–170 единиц техники в зависимости от сезона на линиях ежедневно. На сегодняшний день на линии работают 144 машины, но ежедневно количество будет увеличиваться, так как меняют шины на зимние, приходят регламенты. До конца ноября на улицах можно будет встретить уже максимально необходимое количество мусоровозов, которые будут работать по расписанию.
Количество мусора также увеличивается. По словам Довгалюка, только в Старооскольском и Губкинском округах ежесуточное количество вывозимого на полигон мусора составляет 307 тонн, в аналогичном периоде в прошлом году вывозили по 147 тонн.