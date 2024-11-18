Кто будет разбирать мусорные горы в Белгородской области: карта перевозчиков

Чтобы обеспечить эффективную систему вывоза ТКО в регионе, необходимо 150–170 единиц техники в зависимости от сезона на линиях ежедневно. На сегодняшний день на линии работают 144 машины, но ежедневно количество будет увеличиваться, так как меняют шины на зимние, приходят регламенты. До конца ноября на улицах можно будет встретить уже максимально необходимое количество мусоровозов, которые будут работать по расписанию.