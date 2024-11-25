Белгородская налоговая хочет признать банкротом «Экотранс» по иску на 222 млн рублей

Posted 25 ноября, 14:12
Published 25 ноября, 14:12
Modified 25 ноября, 14:14
Updated 25 ноября, 14:14
Сегодня, 25 ноября 2024 года, в Арбитражный суд Белгородской области поступило новое дело, касающееся мусорной войны в регионе. На транспортную компанию бывшего перевозчика в регионе «Экотранс» подаёт исковое заявление управление ФНС по Белгородской области. В налоговой компанию хотят признать банкротом из-за долга.
В картотеке судебных дел пока не появилось подробностей, но известна сумма исковых требований — 222,1 млн рублей. Третьими лицами по делу выступают УФССП по Белгородской области, управление госрегистрации, кадастра и картографии региона и «Ассоциация арбитражных управляющих „Паритет“».
В конце октября с перевозчика тоже требовали взыскать долги, но на 6,2 млн рублей и 3,8 млн рублей, правда, требует сумму не налоговая, а мэрия Белгорода.
Отметим, что ранее стало известно, что «Экотранс» вновь вернётся к вывозу ТКО в области. Однако с региональным оператором ЦЭБом был заключён договор с дочерней фирмой «Экотранса» ООО «Коммунальщик».