Ушёл и забрал: в Белгородской области возникла проблема с контейнерами для мусора

Posted 25 ноября, 08:45
Published 25 ноября, 08:45
Modified 25 ноября, 08:47
Updated 25 ноября, 08:47
По словам чиновника, в Белгородской области появилась проблема по созданию новых мест накопления ТКО — контейнерных площадок.
Предыдущий перевозчик, уходя, законно хочет забрать контейнеры. Давали поручение главам, чтобы они либо выкупили, либо приобрели новые. Чтобы не было дефицита.
Сергей Довгалюк
Довгалюк добавил, что на сегодня ЦЭБ приобрёл 1213 контейнеров, но районам передали 432.
Я прошу глав, которые до сих пор не забрали свои контейнеры, их вывезти и установить. Те муниципалитеты, которым не хватает контейнеров, следует рассмотреть возможность их приобретения. К примеру, Чернянский район и Новооскольский округ приняли решение и разместили закупки на приобретение.
Сергей Довгалюк
Напомним, ранее стало известно, что вывозить мусор в Белгородской области будут три перевозчика.