Суд признал незаконным бездействие ЦЭБа в проблеме с вывозом мусора под Белгородом

Posted 11 декабря, 10:34
Published 11 декабря, 10:34
Modified 11 декабря, 10:34
Updated 11 декабря, 10:34
Суд установил, что компания нарушила требования нескольких федеральных законов о вывозе мусора, правила обращения с ТКО и СанПиНа.
Суд посчитал, что региональный оператор предоставлял услугу формально, так как никаких доказательств о том, что мусор всё-таки вывозился, он предоставить не смог. Как и объяснить уважительную причину невывоза отходов, а также почему он не предпринимал ничего, чтобы исправить ситуацию.
ЦЭБ обязали компенсировать нанесённый ущерб истцу, выплатив 15 тысяч рублей. С него дополнительно взыскали ещё 7,5 тысячи рублей штрафа. Решение суда не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.