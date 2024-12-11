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Posted 11 декабря, 10:34

Published 11 декабря, 10:34

Modified 11 декабря, 10:34

Updated 11 декабря, 10:34

Недовольный ситуацией с вывозом мусора белгородец подал в суд на ЦЭБ

Суд признал незаконным бездействие ЦЭБа в проблеме с вывозом мусора под Белгородом

11 декабря 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Недовольный ситуацией с вывозом мусора белгородец подал в суд на ЦЭБ

Белгородский ЦЭБ оштрафовали за невывоз мусора в посёлке Комсомольский

Сюжет
Мусор
Один из жителей посёлка подал в суд на регионального перевозчика за то, что тот с 2023 по 2024 гг. нерегулярно и несвоевременно вывозил отходы с его участка. Истец попросил Белгородский районный суд обязать ЦЭБ выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Суд установил, что компания нарушила требования нескольких федеральных законов о вывозе мусора, правила обращения с ТКО и СанПиНа.

Суд посчитал, что региональный оператор предоставлял услугу формально, так как никаких доказательств о том, что мусор всё-таки вывозился, он предоставить не смог. Как и объяснить уважительную причину невывоза отходов, а также почему он не предпринимал ничего, чтобы исправить ситуацию.

ЦЭБ обязали компенсировать нанесённый ущерб истцу, выплатив 15 тысяч рублей. С него дополнительно взыскали ещё 7,5 тысячи рублей штрафа. Решение суда не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.

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