Суд признал незаконным бездействие ЦЭБа в проблеме с вывозом мусора под Белгородом

Суд посчитал, что региональный оператор предоставлял услугу формально, так как никаких доказательств о том, что мусор всё-таки вывозился, он предоставить не смог. Как и объяснить уважительную причину невывоза отходов, а также почему он не предпринимал ничего, чтобы исправить ситуацию.