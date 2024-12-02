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Posted 2 декабря, 07:11

Published 2 декабря, 07:11

Modified 2 декабря, 07:13

Updated 2 декабря, 07:13

Белгородцы стали жаловаться на вывоз мусора в три раза меньше за три недели

Белгородский район остался без мусора? Решили ли проблему с отходами

2 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI.

Белгородцы стали жаловаться на вывоз мусора в три раза меньше за три недели

Сюжет
Мусор
Больше чем в три раза уменьшилось количество обращений по невывозу отходов в Белгородской области. Мусорную проблему удалось решить? Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о прогрессе в очищении муниципалитетов от ТКО.

В Белгородской области продолжают вывозить бытовые отходы, которые накопились во время работы перевозчика ООО «Еврологистик». Сейчас с ним регоператор ЦЭБ расторгнул контракт, вывозом мусора стали заниматься три компании совместно с муниципалитетами. На оперативном совещании правительства региона заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о прогрессе в решении мусорной проблемы.

За неделю с 9 ноября по 16 ноября 1202 раза белгородцы жаловались на вывоз мусора, на следующую неделю — до 23 ноября — таких обращений было 825, а до 30 ноября поступило 384 жалобы.

Самая большая проблема была с Белгородским районом. По состоянию на 30 ноября во всех поселениях ТКО вывозят минимум раз в неделю, а в шести полностью соблюдается постоянный график — мусоровозы проезжают по поселению по два раза в неделю. При этом в закрытых населённых пунктах статистику по мусору не ведут. В районе работает 18 спецмашин, 18 водителей и 34 грузчика.

Кроме этого, в Белгородской области закупили новые контейнеры взамен сломанных, дырявых или с отсутствующими колёсами, которые затрудняли оперативный вывоз отходов. Из 1213 баков 754 уже стоят на местах, а ещё 459 появятся до 6 декабря.

Ушёл и забрал: в Белгородской области возникла проблема с контейнерами для мусора
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мусор#Вывоз отходов#Белгород
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