Белгородский район остался без мусора? Решили ли проблему с отходами

Posted 2 декабря, 07:11
Published 2 декабря, 07:11
Modified 2 декабря, 07:13
Updated 2 декабря, 07:13
В Белгородской области продолжают вывозить бытовые отходы, которые накопились во время работы перевозчика ООО «Еврологистик». Сейчас с ним регоператор ЦЭБ расторгнул контракт, вывозом мусора стали заниматься три компании совместно с муниципалитетами. На оперативном совещании правительства региона заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о прогрессе в решении мусорной проблемы.
За неделю с 9 ноября по 16 ноября 1202 раза белгородцы жаловались на вывоз мусора, на следующую неделю — до 23 ноября — таких обращений было 825, а до 30 ноября поступило 384 жалобы.
Самая большая проблема была с Белгородским районом. По состоянию на 30 ноября во всех поселениях ТКО вывозят минимум раз в неделю, а в шести полностью соблюдается постоянный график — мусоровозы проезжают по поселению по два раза в неделю. При этом в закрытых населённых пунктах статистику по мусору не ведут. В районе работает 18 спецмашин, 18 водителей и 34 грузчика.
Кроме этого, в Белгородской области закупили новые контейнеры взамен сломанных, дырявых или с отсутствующими колёсами, которые затрудняли оперативный вывоз отходов. Из 1213 баков 754 уже стоят на местах, а ещё 459 появятся до 6 декабря.