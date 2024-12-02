Белгородский район остался без мусора? Решили ли проблему с отходами

Самая большая проблема была с Белгородским районом. По состоянию на 30 ноября во всех поселениях ТКО вывозят минимум раз в неделю, а в шести полностью соблюдается постоянный график — мусоровозы проезжают по поселению по два раза в неделю. При этом в закрытых населённых пунктах статистику по мусору не ведут. В районе работает 18 спецмашин, 18 водителей и 34 грузчика.