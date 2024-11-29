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Posted 29 ноября, 07:31

Published 29 ноября, 07:31

Modified 29 ноября, 07:33

Updated 29 ноября, 07:33

Белгородский «Экотранс» больше не требует признать «Еврологистик» банкротом

Претензий больше не имею: «Экотранс» отозвал банкротный иск к «Еврологистику»

29 ноября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородский «Экотранс» больше не требует признать «Еврологистик» банкротом

Сюжет
Эксклюзив
В августе транспортная компания подала иск в арбитраж с требованием признать тогда ещё перевозчика ТКО в регионе банкротом из-за неисполнения требований на 300 тысяч рублей. В конце ноября «Экотранс» иск отозвал.

ООО «ТК „Экотранс“» в августе 2024 года обратился в Арбитражный суд с требованием признать ООО «Еврологистик» банкротом. Сумма требований составила более 300 тысяч рублей, их не исполнили, по заявлению истца, в трёхмесячный срок. Заявление приняли к рассмотрению только 22 октября. А 21 ноября «Экотранс» отправил в суд отказ от заявления.

О подробностях мы писали ранее. «Еврологистик» по решению суда должен был заплатить «Экотрансу» 3,4 млн рублей. В «Еврологистике» посчитали, что транспортные компании «Экотранс» и «Экотранс С» фактически навязали заключение двух экономически невыгодных сделок по перегрузке отходов для размещения на полигоне у городской свалки в Белгороде, а также по покупке контейнеров.

Как сообщили Бел.Ру в «Еврологистике», сумма требований «Экотранса» стала меньше 2 млн рублей. Часть суммы компания оплатила, есть исполнительное производство, которое будет погашено.

Напомним, вывозом ТКО в Белгородской области с ноября занимаются три новые компании, в том числе дочерняя фирма «Экотранса» — ООО «Коммунальщик». А налоговая требует с «Экотранса» 222 млн рублей и тоже требует признать компанию банкротом.

Белгородская налоговая хочет признать банкротом «Экотранс» по иску на 222 млн рублей
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Экономика#Эксклюзив#Экотранс#ТКО
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