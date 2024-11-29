Претензий больше не имею: «Экотранс» отозвал банкротный иск к «Еврологистику»

О подробностях мы писали ранее. «Еврологистик» по решению суда должен был заплатить «Экотрансу» 3,4 млн рублей. В «Еврологистике» посчитали, что транспортные компании «Экотранс» и «Экотранс С» фактически навязали заключение двух экономически невыгодных сделок по перегрузке отходов для размещения на полигоне у городской свалки в Белгороде, а также по покупке контейнеров.