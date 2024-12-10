Белгородцы чаще забирают в семью детей в возрасте от пяти до 17 лет

В этом году белгородцы чаще решались взять детей из детского дома — по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных усыновлений и удочерений возросло на 9%. При этом в Губкинском и Яковлевском округах эта цифра увеличилась в четыре раза, а в Красногвардейском и Ивнянском районах — в три раза.