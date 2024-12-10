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Posted 10 декабря, 10:27

Published 10 декабря, 10:27

Modified 10 декабря, 10:27

Updated 10 декабря, 10:27

87 детей-сирот в Белгородской области обрели семью

Белгородцы чаще забирают в семью детей в возрасте от пяти до 17 лет

10 декабря 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney. 87 детей-сирот в Белгородской области обрели семью

Белгородцы стали чаще усыновлять детей-сирот

Сюжет
Дети
За этот год белгородцы усыновили на 9% детей больше, чем в прошлом. Общее количество ребят, которые смогли в 2024 году обрести семью, достигло 87. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2024 году белгородцы взяли в семью 87 сирот — 43 мальчика и 44 девочки. Причём только трём малышам ещё не исполнилось и года, остальные были старше: 18 детям находились в возрасте года-четырёх лет, 33 ребёнка — 5-10 лет, 33 ребёнка — 11-17 лет.

В этом году белгородцы чаще решались взять детей из детского дома — по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных усыновлений и удочерений возросло на 9%. При этом в Губкинском и Яковлевском округах эта цифра увеличилась в четыре раза, а в Красногвардейском и Ивнянском районах — в три раза.

Добавим, что в начале этого года 67 семьям, которые усыновили детей, перевели выплату в размере 24 604 рубля. Такое пособие положено усыновителям, опекунам, попечителям или приёмным родителям, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают в России. Если человек усыновит ребёнка с ОВЗ или нескольких детей-родственников, то размер пособия увеличится до 187 996 рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Усыновление#Дети#Новости Белгорода#Сироты#Белгород#Удочерение
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