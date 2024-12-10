Белгородцы чаще забирают в семью детей в возрасте от пяти до 17 лет

Posted 10 декабря, 10:27
Published 10 декабря, 10:27
Modified 10 декабря, 10:27
Updated 10 декабря, 10:27
В 2024 году белгородцы взяли в семью 87 сирот — 43 мальчика и 44 девочки. Причём только трём малышам ещё не исполнилось и года, остальные были старше: 18 детям находились в возрасте года-четырёх лет, 33 ребёнка — 5-10 лет, 33 ребёнка — 11-17 лет.
В этом году белгородцы чаще решались взять детей из детского дома — по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных усыновлений и удочерений возросло на 9%. При этом в Губкинском и Яковлевском округах эта цифра увеличилась в четыре раза, а в Красногвардейском и Ивнянском районах — в три раза.
Добавим, что в начале этого года 67 семьям, которые усыновили детей, перевели выплату в размере 24 604 рубля. Такое пособие положено усыновителям, опекунам, попечителям или приёмным родителям, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают в России. Если человек усыновит ребёнка с ОВЗ или нескольких детей-родственников, то размер пособия увеличится до 187 996 рублей.
По известным данным, детей из Белгородской облатси усыновляют только россияне.