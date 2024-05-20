В Белгородской области 67 семей дополнительно получили по 24 тысячи рублей

Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда в течение шести месяцев после вступления в силу решения об усыновлении/опеке и предоставить соответствующий документ. Остальные сведения фонд получит самостоятельно. Выплата производится в течение пяти рабочих дней после назначения.