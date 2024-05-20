В Белгородской области 67 семей дополнительно получили по 24 тысячи рублей

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
С начала 2024 года в Белгородской области 67 семей, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили единовременную денежную выплату. Общая сумма, направленная на эти цели региональным отделением Социального фонда России, превысила 3,4 миллиона рублей.
Отмечается, что такое пособие положено усыновителям, опекунам, попечителям или приемным родителям, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают в России. Базовый размер выплаты составляет 24 604 рубля. При усыновлении ребенка-инвалида, ребёнка старше 7 лет или нескольких детей-родственников сумма увеличивается до 187 996 рублей.
Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда в течение шести месяцев после вступления в силу решения об усыновлении/опеке и предоставить соответствующий документ. Остальные сведения фонд получит самостоятельно. Выплата производится в течение пяти рабочих дней после назначения.