Сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы в последние годы?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Складывающаяся международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами. Это допускает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По её данным, доля усыновления детей иностранцами продолжает снижаться. В 2023 году не граждане России усыновили лишь шестерых от общего числа переданных на усыновление детей (2243). По сравнению с 2022 годом, когда усыновили 57 детей, наблюдается снижение на более чем 89%.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы с 2021 года.
По официальным данным правительства, с 2021 года и по настоящее время на территории Белгородской области дети-сироты, которые являются гражданами Российской Федерации, не усыновлялись иностранными гражданами, а также россиянами, которые постоянно проживают за пределами страны, и лицами без гражданства.
Власти отметили, что в целом на сегодняшний день в области не проводятся процедуры передачи на воспитание в семьи иностранных граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.