Сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы в последние годы?

По официальным данным правительства, с 2021 года и по настоящее время на территории Белгородской области дети-сироты, которые являются гражданами Российской Федерации, не усыновлялись иностранными гражданами, а также россиянами, которые постоянно проживают за пределами страны, и лицами без гражданства.