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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Власти рассказали об усыновлении детей из Белгородской области иностранцами

Сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы в последние годы?

20 июня 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney

Власти рассказали об усыновлении детей из Белгородской области иностранцами

Усыновление российских детей иностранцами в ближайшее время полностью прекратится. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, передаёт ТАСС. Сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы с 2021 года, узнали журналисты Бел.Ру.

Складывающаяся международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами. Это допускает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По её данным, доля усыновления детей иностранцами продолжает снижаться. В 2023 году не граждане России усыновили лишь шестерых от общего числа переданных на усыновление детей (2243). По сравнению с 2022 годом, когда усыновили 57 детей, наблюдается снижение на более чем 89%.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько детей из Белгородской области усыновили иностранцы с 2021 года.

По официальным данным правительства, с 2021 года и по настоящее время на территории Белгородской области дети-сироты, которые являются гражданами Российской Федерации, не усыновлялись иностранными гражданами, а также россиянами, которые постоянно проживают за пределами страны, и лицами без гражданства.

Власти отметили, что в целом на сегодняшний день в области не проводятся процедуры передачи на воспитание в семьи иностранных граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Иностранцы#Эксклюзив#Белгород#Права ребёнка#Мария Львова-Белова#Усыновление детей
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