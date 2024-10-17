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Posted 17 октября, 07:55

Published 17 октября, 07:55

Modified 18 октября, 06:24

Updated 18 октября, 06:24

В двух районах Белгородской области нет ни одного ребёнка-сироты

Самые уязвимые: названы районы с наибольшей долей детей-сирот в Белгородской области

17 октября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

В двух районах Белгородской области нет ни одного ребёнка-сироты

Сюжет
Дети-сироты
В 2023 году в Белгородской области выросло количество детей-сирот, которых поставили на учёт. Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах региона детей-сирот больше всего, а где их нет. Также мы узнали, действительно ли в регионе стало больше детей-сирот.

Как ранее стало известно, по сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году в Белгородской области количество детей-сирот возросло более чем на 50%. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в 12 регионах, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской областях.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, за 2022 год в регионе выявили 267 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году их было 276, а в 2024 году — 211.

Власти добавили, что наибольшая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения преобладает на территориях Ивнянского, Вейделевского и Красногвардейского районов. При этом в Прохоровском и Чернянском районах в текущем году не зафиксировали ни одного ребёнка-сироты.

В целом, чтобы снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории области реализуется программа, в которой несколько направлений:

  • совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики социального сиротства;
  • развитие эффективной системы профилактики социального сиротства;
  • информационно-методическое и кадровое обеспечение системы;
  • организация отдыха, оздоровления и занятости детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
  • организация социального сопровождения семей с детьми;
  • развитие специализированных соцслужб, оказывающих помощь семьям с детьми;
  • организация комплексной социальной помощи семьям с детьми.

А чтобы стимулировать работу органов соцзащиты по сохранению воспитания детей в кровных семьях, одним из показателей эффективной работы стало снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения.

Белгородская область попала в число 13 регионов, где стало больше детей-сирот
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети-сироты#Профилактика#Эксклюзив#Соцзащита#Белгород#Социальное сиротство#Семьи#План мероприятий
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