Самые уязвимые: названы районы с наибольшей долей детей-сирот в Белгородской области

В двух районах Белгородской области нет ни одного ребёнка-сироты

В 2023 году в Белгородской области выросло количество детей-сирот, которых поставили на учёт. Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах региона детей-сирот больше всего, а где их нет. Также мы узнали, действительно ли в регионе стало больше детей-сирот.

Как ранее стало известно, по сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году в Белгородской области количество детей-сирот возросло более чем на 50%. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в 12 регионах, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской областях. Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, за 2022 год в регионе выявили 267 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году их было 276, а в 2024 году — 211. Власти добавили, что наибольшая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения преобладает на территориях Ивнянского, Вейделевского и Красногвардейского районов. При этом в Прохоровском и Чернянском районах в текущем году не зафиксировали ни одного ребёнка-сироты. В целом, чтобы снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории области реализуется программа, в которой несколько направлений: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики социального сиротства;

развитие эффективной системы профилактики социального сиротства;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация социального сопровождения семей с детьми;

развитие специализированных соцслужб, оказывающих помощь семьям с детьми;

организация комплексной социальной помощи семьям с детьми. А чтобы стимулировать работу органов соцзащиты по сохранению воспитания детей в кровных семьях, одним из показателей эффективной работы стало снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения. Белгородская область попала в число 13 регионов, где стало больше детей-сирот Узнать подробнее Читайте также: Два проблемных подрядчика: успеют ли обеспечить детей-сирот жильём в 2024 году Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот Прокуроры проверили состояние домов, выданных сиротам в Белгородской области