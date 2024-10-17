Самые уязвимые: названы районы с наибольшей долей детей-сирот в Белгородской области

Posted 17 октября, 07:55
Published 17 октября, 07:55
Modified 18 октября, 06:24
Updated 18 октября, 06:24
Как ранее стало известно, по сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году в Белгородской области количество детей-сирот возросло более чем на 50%. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в 12 регионах, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской областях.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, за 2022 год в регионе выявили 267 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году их было 276, а в 2024 году — 211.
Власти добавили, что наибольшая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения преобладает на территориях Ивнянского, Вейделевского и Красногвардейского районов. При этом в Прохоровском и Чернянском районах в текущем году не зафиксировали ни одного ребёнка-сироты.
В целом, чтобы снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории области реализуется программа, в которой несколько направлений:
А чтобы стимулировать работу органов соцзащиты по сохранению воспитания детей в кровных семьях, одним из показателей эффективной работы стало снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения.