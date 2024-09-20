Прокуроры проверили состояние домов, выданных сиротам в Белгородской области

Белгородская прокуратура выявила 43 нарушения жилищных прав детей-сирот

По законодательству Российской Федерации детям-сиротам положено выдавать жильё, но не всегда это делается в по всем правилам. Как выяснила, белгородская прокуратура, некоторым достались дома и квартиры, не соответствующие нормативным требованиям, а у кого-то были нарушения в договорах.