Прокуроры проверили состояние домов, выданных сиротам в Белгородской области

Posted 20 сентября, 10:04
Published 20 сентября, 10:04
Modified 20 сентября, 10:04
Updated 20 сентября, 10:04
В 2023 году в Шебекинском, Яковлевском и Старооскольском городских округах было обследовано более 20 домов и квартир, которые выдали детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда. В ходе проверок выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и градостроительных требований. Нарушения устранили.
В некоторых муниципалитетах, таких как Ивнянский, Борисовский, Краснояружский, Корочанский, Ракитянский, Прохоровский районы и Старооскольский городской округ, выявлены проблемы в соблюдении нормативно-правовой базы. Речь идёт в том числе об определении сроков продления договоров специализированного найма жилья, порядке подачи соответствующих заявлений и т. д.
Всего в 2024 году выявлено 43 нарушения законодательства о жилищных правах детей-сирот. Прокуратура внесла 12 представлений с требованиями об их устранении. Эти требования были удовлетворены, а восемь незаконных правовых актов — опротестованы.