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Posted 20 сентября, 10:04

Published 20 сентября, 10:04

Modified 20 сентября, 10:04

Updated 20 сентября, 10:04

Белгородская прокуратура выявила 43 нарушения жилищных прав детей-сирот

Прокуроры проверили состояние домов, выданных сиротам в Белгородской области

20 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская прокуратура выявила 43 нарушения жилищных прав детей-сирот

Сюжет
Дети-сироты
По законодательству Российской Федерации детям-сиротам положено выдавать жильё, но не всегда это делается в по всем правилам. Как выяснила, белгородская прокуратура, некоторым достались дома и квартиры, не соответствующие нормативным требованиям, а у кого-то были нарушения в договорах.

В 2023 году в Шебекинском, Яковлевском и Старооскольском городских округах было обследовано более 20 домов и квартир, которые выдали детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда. В ходе проверок выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и градостроительных требований. Нарушения устранили.

В некоторых муниципалитетах, таких как Ивнянский, Борисовский, Краснояружский, Корочанский, Ракитянский, Прохоровский районы и Старооскольский городской округ, выявлены проблемы в соблюдении нормативно-правовой базы. Речь идёт в том числе об определении сроков продления договоров специализированного найма жилья, порядке подачи соответствующих заявлений и т. д.

Всего в 2024 году выявлено 43 нарушения законодательства о жилищных правах детей-сирот. Прокуратура внесла 12 представлений с требованиями об их устранении. Эти требования были удовлетворены, а восемь незаконных правовых актов — опротестованы.

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