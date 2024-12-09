Гладков: Белгородская область — единственный регион без очередей на жильё для сирот

Posted 9 декабря, 16:49
Published 9 декабря, 16:49
Modified 9 декабря, 16:49
Updated 9 декабря, 16:49
В рамках программы на текущий год было запланировано приобретение 202 жилых помещений на общую сумму 616,6 миллиона рублей. На данный момент уже приобретено 185 объектов недвижимости в различных районах и округах региона на сумму 600,6 миллиона рублей. В Яковлевском городском округе ведутся работы по подключению коммуникаций к 12 жилым помещениям. В Вейделевском и Грайворонском округах завершается процесс передачи ещё 8 жилых помещений из федеральной собственности в муниципальную.
«Белгородская область остаётся единственным регионом в стране, где отсутствует очередь на жильё для детей-сирот. Мы продолжаем прикладывать все усилия, чтобы сохранить этот результат, несмотря на возникающие сложности», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Заместитель губернатора Оксана Козлитина добавила, что 17 муниципалитетов уже завершили выполнение обязательств по обеспечению жильём детей-сирот на 2024 год. Оставшиеся три муниципалитета — Грайворонский и Яковлевский округа, а также Вейделевский район — планируют завершить все работы до конца текущего года, при этом никаких рисков по выполнению программы не ожидается.
Напомним, что жилищные программы занимают ключевое место в социальной политике Белгородской области. С 2025 по 2027 год на эти цели планируется выделить 7,2 миллиарда рублей. В 2025 году 2,2 миллиарда рублей будут направлены на обеспечение жильём отдельных категорий граждан:
Дополнительно 654,4 миллиона рублей выделены на поддержку граждан в ипотечном кредитовании, что позволит почти 2 тысячам жителей региона улучшить жилищные условия.