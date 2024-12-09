Гладков: Белгородская область — единственный регион без очередей на жильё для сирот

В рамках программы на текущий год было запланировано приобретение 202 жилых помещений на общую сумму 616,6 миллиона рублей. На данный момент уже приобретено 185 объектов недвижимости в различных районах и округах региона на сумму 600,6 миллиона рублей. В Яковлевском городском округе ведутся работы по подключению коммуникаций к 12 жилым помещениям. В Вейделевском и Грайворонском округах завершается процесс передачи ещё 8 жилых помещений из федеральной собственности в муниципальную.