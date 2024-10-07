Белгородская область попала в число 13 регионов, где стало больше детей-сирот

Posted 7 октября, 13:19
Published 7 октября, 13:19
Modified 8 октября, 12:46
Updated 8 октября, 12:46
В 2023 году в Белгородской области выросло количество детей-сирот, которых поставили на учёт. В банк данных их помещают спустя месяц после того, как они остались без попечения родителей, а замещающую семью найти не удалось.
По сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году количество таких юных белгородцев возросло более чем на 50%. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в 12 регионах, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской областях.
По сравнению с другими российскими регионами в Белгородской области в 2023 году наблюдалась средняя выраженность проблемы. На тот момент в семьях нуждались 248 детей.
При этом на воспитании в семьях находятся 77% ребят: некоторые из них попали к прежним родителям, которым удалось добиться восстановления прав. Ещё в семи случаях были отмены решений о передаче детей в семью.
Детям, оставшимся без родителей, ежемесячно выплачивают 22,9 тысячи рублей.