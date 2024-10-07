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Posted 7 октября, 13:19

Published 7 октября, 13:19

Modified 8 октября, 12:46

Updated 8 октября, 12:46

В Белгородской области 248 детей нуждаются в устройстве в семью

Белгородская область попала в число 13 регионов, где стало больше детей-сирот

7 октября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области 248 детей нуждаются в устройстве в семью

77% белгородских детей-сирот забрали в семью

Сюжет
Дети-сироты
В Белгородской области увеличилось количество сирот. Сколько детей находились в семьях и в детском доме на 2023 год, узнали аналитики проекта «Если быть точным».

В 2023 году в Белгородской области выросло количество детей-сирот, которых поставили на учёт. В банк данных их помещают спустя месяц после того, как они остались без попечения родителей, а замещающую семью найти не удалось.

По сравнению с 2015–2019 гг. в 2023 году количество таких юных белгородцев возросло более чем на 50%. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в 12 регионах, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской областях.

По сравнению с другими российскими регионами в Белгородской области в 2023 году наблюдалась средняя выраженность проблемы. На тот момент в семьях нуждались 248 детей.

При этом на воспитании в семьях находятся 77% ребят: некоторые из них попали к прежним родителям, которым удалось добиться восстановления прав. Ещё в семи случаях были отмены решений о передаче детей в семью.

Детям, оставшимся без родителей, ежемесячно выплачивают 22,9 тысячи рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети-сироты#Новости Белгорода#Сироты#Белгород
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