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Posted 7 декабря, 18:23

Published 7 декабря, 18:23

Modified 7 декабря, 18:25

Updated 7 декабря, 18:25

ВСУ снова обстреляли Шебекино

ВСУ снова обстреляли Шебекино

7 декабря 2024, 18:23
Фото: bel.ru.
Сюжет
Приграничье
Вечером субботу приграничный город снова попал под обстрел. О последствиях и о других атаках на регион рассказал Вячеслав Гладков.

После обстрела Шебекино со стороны Украины в одном из частных домов пострадал фасад, выбиты стёкла, посекло забор. Есть проблемы и в двух сёлах Шебекинского округа — там произошло аварийное отключение электричества в частных секторах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения.

Очередной беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. В селе Таврово повреждены крыши двух частных домов.

Парой часов ранее ПВО сработала и в Белгороде — был сбит беспилотник. Сообщений о каких-либо последствиях на земле не поступало.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Шебекино#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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