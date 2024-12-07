ВСУ снова обстреляли Шебекино

После обстрела Шебекино со стороны Украины в одном из частных домов пострадал фасад, выбиты стёкла, посекло забор. Есть проблемы и в двух сёлах Шебекинского округа — там произошло аварийное отключение электричества в частных секторах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения.