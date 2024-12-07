ВСУ снова обстреляли Шебекино

Posted 7 декабря, 18:23
Published 7 декабря, 18:23
Modified 7 декабря, 18:25
Updated 7 декабря, 18:25
После обстрела Шебекино со стороны Украины в одном из частных домов пострадал фасад, выбиты стёкла, посекло забор. Есть проблемы и в двух сёлах Шебекинского округа — там произошло аварийное отключение электричества в частных секторах Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения.
Очередной беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. В селе Таврово повреждены крыши двух частных домов.
Парой часов ранее ПВО сработала и в Белгороде — был сбит беспилотник. Сообщений о каких-либо последствиях на земле не поступало.