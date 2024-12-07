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Posted 7 декабря, 16:15

Published 7 декабря, 16:15

Modified 7 декабря, 16:18

Updated 7 декабря, 16:18

Над Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Над Белгородом сбили беспилотник ВСУ

7 декабря 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Вечером ПВО сработало в областном центре. Обошлось без серьёзных последствий, сообщил Вячеслав Гладков.

Около половины седьмого вечером субботы белгородцы услышали взрывы. Позже стало известно, что в небе над городом сбили украинский беспилотник. Пострадавших и серьёзных последствий, по предварительным данным, не было.

В Шебекино дрон взорвался во дворе частного дома. В хозпостройке выбило окна, пострадали забор и стёкла в соседнем доме. Два БПЛА атаковали предприятие — повреждена линия электроснабжения.

В Белгородском районе дрон влетел в крышу частного дома. Пострадавших не было.

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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