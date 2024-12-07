Над Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Posted 7 декабря, 16:15
Published 7 декабря, 16:15
Modified 7 декабря, 16:18
Updated 7 декабря, 16:18
Около половины седьмого вечером субботы белгородцы услышали взрывы. Позже стало известно, что в небе над городом сбили украинский беспилотник. Пострадавших и серьёзных последствий, по предварительным данным, не было.
В Шебекино дрон взорвался во дворе частного дома. В хозпостройке выбило окна, пострадали забор и стёкла в соседнем доме. Два БПЛА атаковали предприятие — повреждена линия электроснабжения.
В Белгородском районе дрон влетел в крышу частного дома. Пострадавших не было.