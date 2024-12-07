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Posted 7 декабря, 09:37

Published 7 декабря, 09:37

Modified 7 декабря, 09:39

Updated 7 декабря, 09:39

Место атаки БПЛА в Шебекино

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино

7 декабря 2024, 09:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Место атаки БПЛА в Шебекино
Сюжет
Приграничье
В доме разбиты окна, на фасаде видно место атаки. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам местных жителей, удар был сильный.

Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Шебекино. На фасаде чётко видно место атаки, в нескольких квартирах разбиты окна. Также, по словам главы региона, повреждён потолок в одной из квартир.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Как сообщают местные медиа со ссылкой на очевидцев, удар при атаке был сильный.

Многоквартирные дома в Шебекино ранее решили защитить специальной сеткой от БПЛА. Правда, в её эффективности были уверены далеко не все.

Видео: «Просто Михаил Шебекино». Место атаки БПЛА в Шебекино
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