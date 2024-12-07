Беспилотник атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино

Posted 7 декабря, 09:37
Published 7 декабря, 09:37
Modified 7 декабря, 09:39
Updated 7 декабря, 09:39
Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Шебекино. На фасаде чётко видно место атаки, в нескольких квартирах разбиты окна. Также, по словам главы региона, повреждён потолок в одной из квартир.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Как сообщают местные медиа со ссылкой на очевидцев, удар при атаке был сильный.
Многоквартирные дома в Шебекино ранее решили защитить специальной сеткой от БПЛА. Правда, в её эффективности были уверены далеко не все.