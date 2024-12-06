Женщина ранена после атаки БПЛА в белгородском Шебекино

Posted 6 декабря, 15:03
Published 6 декабря, 15:03
Modified 6 декабря, 15:07
Updated 6 декабря, 15:07
Мирная жительница пострадала после атаки БПЛА на автомобиль в Шебекино. У неё минно-взрывная и баротравма, осколочное ранение спины.
Повреждена не только попавшая под удар машина, но и стоявший рядом автомобиль. Кроме того, после атаки ещё одного FPV-дрона выбиты стёкла и посечён кузов в грузовике.
Зафиксировано и прямое попадание снаряда в один из домов. Помимо разрушений кровли и разбитых окон, перебита газовая труба. На территории другого домовладения осколками посекло автомобиль.
Напомним, что накануне в Шебекино после атак ранения получили четверо мирных жителей.