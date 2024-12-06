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Posted 6 декабря, 15:03

Published 6 декабря, 15:03

Modified 6 декабря, 15:07

Updated 6 декабря, 15:07

Женщина пострадала после атаки БПЛА в Белгородской области

Женщина ранена после атаки БПЛА в белгородском Шебекино

6 декабря 2024, 15:03
Фото: 1MI. Женщина пострадала после атаки БПЛА в Белгородской области
Город подвергся нескольким атакам беспилотников. Кроме того, было прямое попадание снаряда в один из жилых домов. Что известно о последствиях, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Мирная жительница пострадала после атаки БПЛА на автомобиль в Шебекино. У неё минно-взрывная и баротравма, осколочное ранение спины.

Повреждена не только попавшая под удар машина, но и стоявший рядом автомобиль. Кроме того, после атаки ещё одного FPV-дрона выбиты стёкла и посечён кузов в грузовике.

Зафиксировано и прямое попадание снаряда в один из домов. Помимо разрушений кровли и разбитых окон, перебита газовая труба. На территории другого домовладения осколками посекло автомобиль.

Напомним, что накануне в Шебекино после атак ранения получили четверо мирных жителей.

Последствия атаки ВСУ на ШебекиноПоследствия атаки ВСУ на Шебекино
Последствия атаки ВСУ на Шебекино Последствия атаки ВСУ на Шебекино
Последствия атаки ВСУ на Шебекино. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской области
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