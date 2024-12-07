bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 06:53

Published 7 декабря, 06:53

Modified 7 декабря, 06:55

Updated 7 декабря, 06:55

В Белгороде вновь работала ПВО (фото тематическое)

ВСУ вновь атаковали Белгород. Что известно?

7 декабря 2024, 06:53
Фото: bel.ru. В Белгороде вновь работала ПВО (фото тематическое)

По Белгородской области за день выпустили 27 боеприпасов и 14 БПЛА

Сюжет
Новости Белгорода
Под удар попал не только Белгород, в сводке оказались ещё четыре приграничных района. В Шебекино в результате одной из атак ранена женщина, она остаётся в больнице, сообщили в оперштабе.

В пятницу, 6 декабря, ВСУ выпустили по Белгородской области 27 боеприпасов и 14 беспилотников. Под ударом были столица региона и четыре приграничных района, но последствия есть не везде.

В Белгороде ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Обошлось без разрушений. Не обнаружили их также в Грайворонском округе и Краснояружском районе.

Больше всего последствий выявили в Шебекинском округе. В Шебекино после атаки БПЛА на автомобиль ранена женщина. Она остаётся в больнице. Состояние пострадавшей оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, в округе после обстрела и атак БПЛА разрушения есть в частном доме, повреждены газовая труба, грузовик и четыре легковых автомобиля. Ещё одна машина пострадала после удара в Белгородском районе.

Женщина ранена после атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской областиРаненного при обстреле белгородца довезли до больницы на проезжающем мимо автоЗа время СВО более 5 тысяч белгородцев лишились своего жилья при обстрелах
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика