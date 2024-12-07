ВСУ вновь атаковали Белгород. Что известно?

По Белгородской области за день выпустили 27 боеприпасов и 14 БПЛА

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Под удар попал не только Белгород, в сводке оказались ещё четыре приграничных района. В Шебекино в результате одной из атак ранена женщина, она остаётся в больнице, сообщили в оперштабе.