ВСУ вновь атаковали Белгород. Что известно?

Posted 7 декабря, 06:53
Published 7 декабря, 06:53
Modified 7 декабря, 06:55
Updated 7 декабря, 06:55
В пятницу, 6 декабря, ВСУ выпустили по Белгородской области 27 боеприпасов и 14 беспилотников. Под ударом были столица региона и четыре приграничных района, но последствия есть не везде.
В Белгороде ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Обошлось без разрушений. Не обнаружили их также в Грайворонском округе и Краснояружском районе.
Больше всего последствий выявили в Шебекинском округе. В Шебекино после атаки БПЛА на автомобиль ранена женщина. Она остаётся в больнице. Состояние пострадавшей оценивают как средней степени тяжести.
Кроме того, в округе после обстрела и атак БПЛА разрушения есть в частном доме, повреждены газовая труба, грузовик и четыре легковых автомобиля. Ещё одна машина пострадала после удара в Белгородском районе.