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Posted 6 декабря, 08:04

Published 6 декабря, 08:04

Modified 6 декабря, 08:06

Updated 6 декабря, 08:06

В Белгороде вечером четверга прогремел взрыв

В Белгороде вечером было громко. В оперштабе ответили, что произошло

6 декабря 2024, 08:04
Фото: bel.ru. В Белгороде вечером четверга прогремел взрыв

ВСУ атаковали Белгородскую область 36 снарядами и 26 беспилотниками

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Новости Белгорода
Атакам, помимо областного центра, подверглись семь районов. Самые серьёзные последствия — в Шебекинском округе, говорится в сводке оперштаба.

5 декабря ВСУ ударили по Белгородской области 36 боеприпасами и 26 беспилотниками. Есть пострадавшие и разрушения, но не во всех районах.

Вечером четверга громко было и в Белгороде: взрыв раздался в районе шести часов вечера. В сводке оперштаба говорится, что в городе сбили беспилотник самолётного типа. Идёт ли речь именно об этом взрыве, неизвестно. Однако сообщается, что последствий нет.

Самые серьёзные последствия накануне зафиксировали в Шебекино. В результате двух обстрелов там ранены четверо мужчин. Они остаются в больнице. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, в городе разрушения выявили в 17 частных домах. Повреждён автомобиль, перебиты линия электропередачи и газопровод.

В Белгородском районе от атаки БПЛА пострадал легковой автомобиль, в Борисовском — ещё одна машина и частный дом.

Под удар попал и неприграничный Чернянский район. Последствий атаки БПЛА тем не менее не обнаружено.

Не выявили разрушений также в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском округе.

Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской области
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