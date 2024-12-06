В Белгороде вечером было громко. В оперштабе ответили, что произошло

Вечером четверга громко было и в Белгороде: взрыв раздался в районе шести часов вечера. В сводке оперштаба говорится, что в городе сбили беспилотник самолётного типа. Идёт ли речь именно об этом взрыве, неизвестно. Однако сообщается, что последствий нет.