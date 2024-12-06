В Белгороде вечером было громко. В оперштабе ответили, что произошло

Posted 6 декабря, 08:04
Published 6 декабря, 08:04
Modified 6 декабря, 08:06
Updated 6 декабря, 08:06
5 декабря ВСУ ударили по Белгородской области 36 боеприпасами и 26 беспилотниками. Есть пострадавшие и разрушения, но не во всех районах.
Вечером четверга громко было и в Белгороде: взрыв раздался в районе шести часов вечера. В сводке оперштаба говорится, что в городе сбили беспилотник самолётного типа. Идёт ли речь именно об этом взрыве, неизвестно. Однако сообщается, что последствий нет.
Самые серьёзные последствия накануне зафиксировали в Шебекино. В результате двух обстрелов там ранены четверо мужчин. Они остаются в больнице. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
Кроме того, в городе разрушения выявили в 17 частных домах. Повреждён автомобиль, перебиты линия электропередачи и газопровод.
В Белгородском районе от атаки БПЛА пострадал легковой автомобиль, в Борисовском — ещё одна машина и частный дом.
Под удар попал и неприграничный Чернянский район. Последствий атаки БПЛА тем не менее не обнаружено.
Не выявили разрушений также в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском округе.