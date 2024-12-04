За время СВО более 5 тысяч белгородцев лишились своего жилья при обстрелах

Posted 4 декабря, 06:32
Published 4 декабря, 06:32
Modified 4 декабря, 06:34
Updated 4 декабря, 06:34
Федеральное правительство выделило Белгородской области 3,5 млрд рублей на приобретение нового жилья для тех, кто потерял свои квартиры и дома в результате обстрелов ВСУ.
3 декабря выплату получили 60 человек, а к концу недели её переведут 435 семьям.
«Всего у нас с начала специальной военной операции более 5100 семей потеряли жильё: 2800 уже обеспечено финансирование, 1800 уже получили новое жильё. Понимаем, что те, кто ещё не получил, ожидают, и будем стараться максимально быстро отработать — предоставить денежные средства и помочь в строительстве жилья на территории Белгородской области», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.