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Posted 4 декабря, 06:32

Published 4 декабря, 06:32

Modified 4 декабря, 06:34

Updated 4 декабря, 06:34

Более 5100 семей потеряли жилье в Белгородской области из-за обстрелов

За время СВО более 5 тысяч белгородцев лишились своего жилья при обстрелах

4 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI. Более 5100 семей потеряли жилье в Белгородской области из-за обстрелов
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Новости Белгорода
435 семей, которые потеряли жильё, к концу недели получат деньги для покупки нового. Всего правительство РФ выделило на эти нужды 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Федеральное правительство выделило Белгородской области 3,5 млрд рублей на приобретение нового жилья для тех, кто потерял свои квартиры и дома в результате обстрелов ВСУ.

3 декабря выплату получили 60 человек, а к концу недели её переведут 435 семьям.

«Всего у нас с начала специальной военной операции более 5100 семей потеряли жильё: 2800 уже обеспечено финансирование, 1800 уже получили новое жильё. Понимаем, что те, кто ещё не получил, ожидают, и будем стараться максимально быстро отработать — предоставить денежные средства и помочь в строительстве жилья на территории Белгородской области», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.
Ещё больше 2 тысяч белгородцев получили компенсации за потерю жилья
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