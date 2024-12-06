Кандидат в мэры Белгорода Алтухов: пора вернуться к проекту канатной дороги

Posted 6 декабря, 08:50
Published 6 декабря, 08:50
Modified 6 декабря, 08:52
Updated 6 декабря, 08:52
На вопрос о том, почему он решил выдвинуть свою кандидатуру, Алтухов ответил, что он решил проявить свою гражданскую позицию, попытаться реализовать свои и партийные проекты, обратить внимание властей на проблемы города.
Тремя главными проблемами он назвал уборку мусора, низкую эффективность транспортной инфраструктуры и экологию.
«В течение десяти месяцев нарастали кучи мусора возле подъездов и на площадках. Необходимо менять саму систему вывоза мусора и осуществлять постоянный строгий контроль», — считает Максим.
По его мнению, в Белгороде нет цельной системы раздельного сбора мусора. На специализированных картах показаны пункты сбора батареек, которые не действуют, РЭУ, где принимают отработанные светодиодные лампы, о чём сотрудники РЭУ ничего не знают.
«Целый микрорайон улиц Щорса, Губкина, Есенина, Будённого — ни одного доступного контейнера для сбора пластиковых отходов. Пандоматы „заточены“ под приём только стандартных пластиковых бутылок объёмом до двух литров — то со штрих-кодом. Городу необходим свой мусороперерабатывающий завод».
По мнению Алтухова, на многих трансгородских магистралях есть участки с затруднённым движением, где идёт основной поток машин и автобусов. В часы пик пробки затрудняют движение, в том числе спецтранспорта — скорой, МЧС и так далее, что в нынешней ситуации недопустимо.
«Проспект Богдана Хмельницкого является безальтернативной основной магистралью Белгорода, не имеющей дублёра. Улица Щорса, при всей своей прогрессивности, имеет ограничение пропускной способности из-за наличия только одной полосы для движения автомобилей в сторону центра. К этому можно добавить практически отсутствие многоуровневых (подземных или надземных) дорожных развязок и малое количество подземных и надземных пешеходных переходов, что затрудняет трафик».
Кандидат в мэры видит проблему и в том, что во многие районы города, удалённые от центра, ездят автобусы малой вместимости, не приспособленные для маломобильных горожан и детских колясок.
«Нет развития альтернативных видов транспорта — электробусов с динамической подзарядкой, городского поезда и да! — канатной дороги, ведущей с проспекта Ватутина в центр города».
Также Алтухов считает, что в городе не хватает крытых паркингов и перехватывающих парковок, а стоящий на обочинах дорог машины затрудняют трафик.
Остро стоящей в городе проблемой Алтухов считает вопросы экологии. Во многих местах отдыха не сформирована система уборки мусора и раздельный сбор отходов. Под различными предлогами продолжают вырубать деревья, в том числе и на особо охраняемых территориях.
Продолжают работу предприятия, загрязняющие воздух. Общественный транспорт выделяет СО2 и горячий пар.
На вопрос о том, что он сделает сразу после того, как вступит в должность в случае победы в конкурсе, Максим Алтухов ответил, что займётся обустройством общественных туалетов в центре города, парке Гагарина и других местах притяжения людей.
«В их отсутствие горожане вынуждены искать „уединение“ в прилегающих дворах или укрытиях», — замечает кандидат в мэры.
Ранее на вопросы Бел.Ру ответил другой кандидат в сити-менеджеры Андрей Гусев. Ответил на вопросы редакции и претендент Сергей Веселов, они будут в отдельной публикации. Действующий градоначальник Валентин Демидов проходить анкету отказался.