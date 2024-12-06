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Posted 6 декабря, 08:50

Published 6 декабря, 08:50

Modified 6 декабря, 08:52

Updated 6 декабря, 08:52

Кандидат в мэры Белгорода Алтухов рассказал о главных проблемах города

Кандидат в мэры Белгорода Алтухов: пора вернуться к проекту канатной дороги

6 декабря 2024, 08:50
Фото: 1MI.

Кандидат в мэры Белгорода Алтухов рассказал о главных проблемах города

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Новости Белгорода
Бел.Ру продолжает опрашивать белгородцев, которые выдвинули свои кандидатуры на конкурс в градоначальники. На вопросы анкеты ответил выдвиженец от ЛДПР Максим Алтухов.

На вопрос о том, почему он решил выдвинуть свою кандидатуру, Алтухов ответил, что он решил проявить свою гражданскую позицию, попытаться реализовать свои и партийные проекты, обратить внимание властей на проблемы города.

Тремя главными проблемами он назвал уборку мусора, низкую эффективность транспортной инфраструктуры и экологию.

кандидат в мэры Максим Алтуховкандидат в мэры Максим Алтухов
кандидат в мэры Максим Алтухов. Фото: горсовет Белгорода

Что делать с мусором?

«В течение десяти месяцев нарастали кучи мусора возле подъездов и на площадках. Необходимо менять саму систему вывоза мусора и осуществлять постоянный строгий контроль», — считает Максим.

По его мнению, в Белгороде нет цельной системы раздельного сбора мусора. На специализированных картах показаны пункты сбора батареек, которые не действуют, РЭУ, где принимают отработанные светодиодные лампы, о чём сотрудники РЭУ ничего не знают.

«Целый микрорайон улиц Щорса, Губкина, Есенина, Будённого — ни одного доступного контейнера для сбора пластиковых отходов. Пандоматы „заточены“ под приём только стандартных пластиковых бутылок объёмом до двух литров — то со штрих-кодом. Городу необходим свой мусороперерабатывающий завод».

Пора вернуться к вопросу о канатной дороге

По мнению Алтухова, на многих трансгородских магистралях есть участки с затруднённым движением, где идёт основной поток машин и автобусов. В часы пик пробки затрудняют движение, в том числе спецтранспорта — скорой, МЧС и так далее, что в нынешней ситуации недопустимо.

«Проспект Богдана Хмельницкого является безальтернативной основной магистралью Белгорода, не имеющей дублёра. Улица Щорса, при всей своей прогрессивности, имеет ограничение пропускной способности из-за наличия только одной полосы для движения автомобилей в сторону центра. К этому можно добавить практически отсутствие многоуровневых (подземных или надземных) дорожных развязок и малое количество подземных и надземных пешеходных переходов, что затрудняет трафик».

Кандидат в мэры видит проблему и в том, что во многие районы города, удалённые от центра, ездят автобусы малой вместимости, не приспособленные для маломобильных горожан и детских колясок.

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«Нет развития альтернативных видов транспорта — электробусов с динамической подзарядкой, городского поезда и да! — канатной дороги, ведущей с проспекта Ватутина в центр города».

Также Алтухов считает, что в городе не хватает крытых паркингов и перехватывающих парковок, а стоящий на обочинах дорог машины затрудняют трафик.

Спасти деревья и очистить воздух

Остро стоящей в городе проблемой Алтухов считает вопросы экологии. Во многих местах отдыха не сформирована система уборки мусора и раздельный сбор отходов. Под различными предлогами продолжают вырубать деревья, в том числе и на особо охраняемых территориях.

Продолжают работу предприятия, загрязняющие воздух. Общественный транспорт выделяет СО2 и горячий пар.

Что нужно сделать в первую очередь?

На вопрос о том, что он сделает сразу после того, как вступит в должность в случае победы в конкурсе, Максим Алтухов ответил, что займётся обустройством общественных туалетов в центре города, парке Гагарина и других местах притяжения людей.

«В их отсутствие горожане вынуждены искать „уединение“ в прилегающих дворах или укрытиях», — замечает кандидат в мэры.

Ранее на вопросы Бел.Ру ответил другой кандидат в сити-менеджеры Андрей Гусев. Ответил на вопросы редакции и претендент Сергей Веселов, они будут в отдельной публикации. Действующий градоначальник Валентин Демидов проходить анкету отказался.

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