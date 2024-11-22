Предыдущий — сидит, следующий — сядет? Зато без усов: портрет мэра Белгорода

К белгородским градоначальникам какая-либо логика по наличию или отсутствию шевелюры не подходит. Если и были среди них чиновники с солидными залысинами, то порядок их смены пока никакими числами Фибоначчи мы объяснить не смогли. Зато все мэры в 21-м веке были без усов, поэтому если вы хотите подавать документы на новый конкурс, растительность с лица лучше убрать. Но и это работает, если не брать в расчёт Юрия Селивёрстова, который был первым главой администрации Белгорода в начале 90-х.