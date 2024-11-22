Предыдущий — сидит, следующий — сядет? Зато без усов: портрет мэра Белгорода

Posted 22 ноября, 12:11
Published 22 ноября, 12:11
Modified 22 ноября, 12:13
Updated 22 ноября, 12:13
На самом деле, забавная закономерность наблюдается ещё с правления «лысого» Николая I с 1825 года, пусть и с некоторыми условностями подсчёта, и распространилась и на новые российские времена с 1990-х.
О такой упоминал ещё в 1987 году Владимир Войнович в своём эссе. Только «лысых» он обозначил как революционеров, а «волосатых» как реакционеров. Михаил Задорнов и писатель Владимир Савченко заговорили о ней уже в ключе «предсказаний» главы государства.
К белгородским градоначальникам какая-либо логика по наличию или отсутствию шевелюры не подходит. Если и были среди них чиновники с солидными залысинами, то порядок их смены пока никакими числами Фибоначчи мы объяснить не смогли. Зато все мэры в 21-м веке были без усов, поэтому если вы хотите подавать документы на новый конкурс, растительность с лица лучше убрать. Но и это работает, если не брать в расчёт Юрия Селивёрстова, который был первым главой администрации Белгорода в начале 90-х.
В последнее десятилетие выявилась ещё одна мэрская традиция, которая может не понравиться новому градоначальнику, если это будет не Демидов. Но о ней мы расскажем в конце текста — стоит почитать. А пока вспомним самое интересное о сити-менеджерах Белгорода в новом веке.
Георгий Голиков в новом веке в должности долго не задержался., но с 1994-го век ушедший отработал «до звонка». Автор фразы: «Жизнь человеку даётся один раз, и прожить её нужно в Белгороде».
Почётный гражданин города Белгорода, многие белгородцы считают, что Голиков стал одним из лучших мэров Белгорода современности. Особенно отмечают то, что и при дефиците бюджета он смог немало сделать для региона.
Ещё одно воспоминание, ассоциирующееся с ним, это создание подземного перехода на «Родине». Он же — «станция метро „Голиковская“».
С шевелюрой всё в порядке, усов не носил, проблем с законом не имел.
Ещё один почётный гражданин города. Мэром Белгорода являлся в период с 2002 года по 2011 год. До лысины далеко, с усами замечен не был, проблем с законом после ухода с поста не нажил. Зато нажил родственные связи с губернатором Савченко.
Зато успел сам подать в отставку, не доработав первого срока. Правда, отставка была формальностью: сразу после её принятия Потрясаев объявил, что подаст свою кандидатуру на конкурс. Дело в том, что в городе поменяли устав, и с 2005 года главу администрации начали выбирать как раз через конкурс вместо выборов.
Именно при Потрясаева в Белгороде на смену асфальту пришла тротуарная плитка, а также переименовали центральные улицы, с которых убрали металлические уродливые киоски.
Сейчас имя Василия Потрясаева ассоциируется и с компаниями «Гофротара» и «Шебекинский картон». К тому же, в этом году экс-мэр занял 46-ю строку в рейтинге самых богатых в Белгороде.
Боженова белгородцы постарше хорошо запомнили по неожиданным идеям. Градоначальником он был с 2011 по 2015 год. Интересно, что конкурентом его выступал Алексей Потапов, «отец» сети пиццерий «Потапыч».
Одна из интересных инициатив — «Белгородская тысяча», по которому белгородцам «раздали» что-то типа ваучера на одну тысячу рублей и предложили выбрать, на что их потратить.
Что ещё? Канатная дорога с Харгоры до центра Белгорода, небоскрёб в 31 этаж вместо ДК «Энергомаш», проект по созданию «второго Дубая», масштабного туристического центра с горнолыжной трассой за 10 млрд долларов США, и многое другое. Позже об идее «белгородского Дубая» вспомнил и Владимир Зотов.
Ещё одним знаковым событием при Боженове стали «ночные сносы» памятника Ленину, чтобы на его месте поставить на Соборной площади стелу «Город воинской славы». Интересно, что участвовал в процессе и ещё один в будущем мэр — Юрий Галдун.
А Боженов — наобещал, немного посмешил, зато в тюрьму не попал. Не всем из следующих сити-менеджеров так повезло.
Константин Полежаев принял пост в 2015 году, а сложил полномочия в 2019 году. За это время он получил прозвище «Хозяйственник» за политику, направленную как раз-таки на улучшение хозяйственной жизни Белгорода, ну и за введение платных парковок.
Интересно, что другой из кандидатов на пост градоначальника, Андрей Маликов, заявил о том, что Полежаева избрали с нарушением закона. Эта история ни к каким последствиям для Полежаева не привела, однако позже, уже в новой должности, ему пришлось и столкнуться с правоохранительными органами, и предстать перед судом.
Так, 21 июля 2023 года члена команды Евгения Савченко задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Завели уголовное дело, свою вину он признал. 23 июля 2024 года прокурор на суде запросила для Полежаева восемь лет колонии. Ещё на суде Полежаев заявил, что подписал контракт с Минобороны и пойдёт служить в зону СВО. Однако информации, что он уже где-то служит и уж тем более — участвует в боевых действиях, у редакции на сегодня нет.
Как раз с Полежаева и началась закономерность с чередованием мэров Белгорода по «уголовному» признаку через одного.
«Поэтому с песней, с хорошим настроением двигаемся вперёд на благо наших жителей. Всем спасибо!», — заявил тогда он.
Однако должность он оставил без песни, в отличие от того, как на неё вступал. С музыкой. Из «Звёздных войн». Прославился бывший градоначальник не только этим, но и тем, как долго его пытались научить «следить за языком».
Да и белгородцы были не очень довольны таким главой города. Зачастую «успокаивать» мэра приходилось губернатору. Своими высказываниями Галдун иногда вызывал вопросы, связанные с коррупциогенными факторами. Например, когда назвал полученный мэрией автомобиль «хорошим подарком». И уточнил, что такие подарки он любит.
А вот редакции Бел.Ру Юрий Галдун также запомнился как автор фразы «Проветриваю за Бел.Ру», по которой редакция провела конкурс на лучший мем. Высказался подобным образом экс-мэр в начале своего поста, в котором решил прокомментировать один из материалов журналистов Бел.Ру.
«Я же эмоциональный и никогда не стеснялся, зла там не было, сказано мимоходом. Довели просто, вот и ответил. Нет, это было неправильное высказывание. Любая точка зрения имеет право на жизнь, на то вы и СМИ. А люди должны сами понимать, читая вас, на вашей стороне правда или на моей, или в середине она где-то», — рассказал он позже нашим журналистам о произошедшем.
Именно Галдун, ещё до вступления в должность мэра, анонсировал закрытие троллейбусных маршрутов в городе и замену их электробусами, когда позволят финансы. Из положительных моментов работы Галдуна стоит ометить управы, пришедшие на смену комитетам двух округов города.
В общем, есть, что вспомнить об этом мэре, в том числе и редакции Бел.Ру. Отмечаем, что правоохранительные органы после ухода Галдуна в отставку о нём не «вспомнили». Следующий градоначальник этим похвастать не может.
Мэром Белгорода Антон Иванов был с 21 декабря 2021 по 7 ноября 2022 года. Доставалось ему и за переименование остановки «5 Августа» в честь зотовской клиники «Евромед-Премиум». При нём последние рейсы проехали троллейбусы. Ещё экс-мэр заставил белгородцев поволноваться после выкупа «Мастерславля». Многострадальный «Калейдоскоп» на Везёлке тоже появился при нём. Со скандалом.
В результае Антон Иванов перестал «успевать» за губернатором Вячеславом Гладковым и досрочно сложил свои полномочия. Интересно, что сделал он это практически перед самым своим задержанием. «Попался» сотрудникам ФСБ он 6 марта 2023 года в Москве, откуда пытался улететь в Узбекистан.
На его имя завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору. Вину Антон Иванов признавать отказался. Пока что судебные разбирательства по делу не закончились.
Может, просто не в ту очередь пришёл?
Валентин Демидов начал исполнять обязанности сити-менеджера после ухода Антона Иванова. Официально он вступил в должность 17 января 2023 года. Также нынешний мэр стал первым главой администрации Белгорода, который не жил продолжительное время в регионе. Демидов прибыл из Симферополя. Работать ему в условиях СВО и постоянных атак на Белгород объективно непросто.
Что необычного можно отметить за время его работы? Например, его загадочные премии. Ещё одной забавной темой стало обещание мэра сбросить 15 кг всего за год. Чиновник записывал мотивационные видео, однако видео с результатами мы не нашли, поэтому сделали запрос в мэрию, чтобы узнать, каких же всё-таки успехов достиг мэр, но рассказать нам ничего не смогли.
Если начавшаяся с Полежаева закономерность по судимостям бывших мэров продолжится, то к Валентину Демидову претензий от правоохранителей появиться не должно.
А вот следующий мэр тогда должен заранее готовиться к худшему. Может быть, именно поэтому пока желающих стать новым мэром Белгорода нет. Впрочем, на 20 ноября даже сам Демидов документов ещё не подал, хотя анонсировал это ещё в первый день месяца.
Ранее своим читателям редакция Бел.Ру решила дать почувствовать себя депутатами горсовета. Люди участвовали в опросе и голосовали за и против кандидатуры Демидова. А потом оценили итоги его работы на посту.
Также журналистка Бел.Ру прошлась по улицам Белгорода и задала жителям города вопросы о том, знают ли они действующего мэра и как к нему относятся. Результаты получились забавными. Оказалось, что за перестановками люди следят не очень внимательно.