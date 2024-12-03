Без ёлки и с мечтами о Русском государстве: кто хочет стать мэром Белгорода?

Максим Малютин родился 7 февраля 1980 года в Грозном. На пост мэра он претендует уже во второй раз, первый был в 2021 году, тогда главой администрации стал Антон Иванов. Малютин в 2002 году закончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов, а работает он директором в ООО «Нефтехим-Комплект». Кроме того, кандидат является членом ЛДПР.