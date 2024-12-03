Без ёлки и с мечтами о Русском государстве: кто хочет стать мэром Белгорода?

Posted 3 декабря, 08:12
Published 3 декабря, 08:12
Modified 3 декабря, 17:31
Updated 3 декабря, 17:31
В Белгороде завершился приём документов на конкурс по замещению должности мэра. В последний день сразу пять кандидатов заявили о желании участвовать в конкурсе. Первый этап пройдёт 6 декабря, тут проверят документы, поданные кандидатами, а второй 11 декабря решит, чья программа развития Белгорода и проект организации работы администрации достойны для выноса на голосование депутатов горсовета.
Что известно о кандидатах? Журналисты Бел.Ру изучили биографии политиков и не совсем политиков, чтобы рассказать самое главное читателям.
Сергей Веселов родился 25 мая 1964 года в Мурманской области, посёлке Мурмаши Кольского района, однако проживает в Белгороде. В 1987 закончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Сейчас — депутат поселкового собрания Разумного. Состоял в партии КПРФ, однако на пост мэра он идёт самовыдвиженцем.
В своих социальных сетях кандидат на пост мэра часто делится с друзьями и подписчиками советами о том, как себя вести, к примеру, в лесу, и активно продвигает народную медицину.
Допустим, в середине ноября, за неделю до окончания срока подачи документов на конкурс мэра, Веселов делился удивительными свойствами капустного листа при болях в суставах, позже пошли восточные методы борьбы с «болезнями головы и органов чувств» через «массаж в режиме гармонизации» точки между фалангами пальцев. Данный метод, по заверениям «экспертов» в соцсетях, может даже вылечить кариес, глухоту, жар и ещё десяток недугов.
В 2023 году Веселов обратился к действующему на то время министру обороны РФ Сергею Шойгу об организации обороны приграничных территорий с привлечением собак. Депутат предложил отлавливать и использовать бездомных псов в ходе СВО.
А в 2022 году коммунист написал обращение к Владимиру Путину с просьбой создать Русское государство как соответствующую государственную единицу «со всеми вытекающими из этого последствиями». В документе указана дата отправки обращения «от 8 груденя (ноября)» в древнеславянскогм написании.
Максим Малютин родился 7 февраля 1980 года в Грозном. На пост мэра он претендует уже во второй раз, первый был в 2021 году, тогда главой администрации стал Антон Иванов. Малютин в 2002 году закончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов, а работает он директором в ООО «Нефтехим-Комплект». Кроме того, кандидат является членом ЛДПР.
Несмотря на партийную принадлежность, на конкурс главы городской администрации Малютин идёт самовыдвиженцем.
В предыдущий раз журналистам Бел.Ру удалось взять у Малютина интервью. Три года назад он отмечал, что его программа описывается фразой: «Экономика — для людей, а город — для жизни». Часть программы была нацелена на увеличение доходов города за счёт производств и налогов граждан, которые недоплачивают из-за сокрытия доходов.
Малютин предлагал поддерживать культурных предпринимателей, предоставляя им бесплатные площадки для создания культурных точек, а не очередных баров и кафе, а для привлечения туристов приглашать в город ведущие российские и зарубежные коллективы на гастроли.
Тёзка предыдущего кандидата, но не только из-за имени, но и по партии, — Максим Алтухов, выдвинутый ЛДПР. Он родился 26 января 1974 года. Сейчас уроженец Оренбурга работает в СМИ Go31, но ранее Алтухов работал и в нашей редакции Бел.Ру.
В 2023 году журналист уже пробовал себя на выборах в Белгородский городской совет. Он также выдвигался от ЛДПР, но заполучить мандат не вышло.
Будучи корреспондентом Бел.Ру, Максим пронёс по Белгороду олимпийский огонь в рамках эстафеты зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Следующим зарегистрированным кандидатом стал Андрей Гусев, выдвинутый белгородским областным отделением «Коммунистической партии коммунисты России». Родился коммунист 5 февраля 1983 года в Белгороде. Никаких подробностей про него нет, но на его странице в социальных сетях журналисты Бел.Ру нашли интересные петиции. Например, об отмене оплаты услуг ЖКХ во время ковидных ограничений в 2020 году или об отмене новогодней ёлки и передачи средств на обмундирование военным в 2022 году.
Кроме того, в марте 2020 года кандидат пытался победить «деградацию общественности» с помощью публикаций произведений искусства. Коммунист призвал поддержать флешмоб и опубликовал фото картины «Звёздная ночь» Ван Гога.
Последний претендент — Валентин Демидов, действующий глава администрации, родился 28 ноября 1976 года в Липецкой области. В детстве семья будущего политика переехала в Армянск — город в Крыму. В 2000 Демидов закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, в 2006 — Одесский региональный институт государственного управления НАГУ, а в 2016 году — РАНХиГС при Президенте РФ.
С 2007 по 2015 год был мэром Армянска, а оттуда попал в кресло министра экономического развития Крыма. С января 2017 года он занимал должность директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. С сентября 2019 года начал работу в администрации Симферополя: сначала в качестве вице-мэра, а затем — главы администрации.
В начале 2022 года начал работу в Белгороде, в сентябре того же года стал советником мэра, потом его первым заместителем. После уголовного дела на мэра Антона Иванова занял его должность как и. о.
Кандидат известен для белгородцев своими премиями, обещаниями, однако многие жители города даже и не знают его имени. Журналистка Бел.Ру прошлась по Белгороду, задавая горожанам вопросы о мэре и их отношении к нему. Оказалось, что люди не особо внимательно следят за перестановками. Ранее редакция Бел.Ру предложила читателям проголосовать за или против Демидова, а затем оценить его работу.