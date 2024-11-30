Успели: у Демидова появились конкуренты в борьбе за пост мэра Белгорода

Posted 30 ноября, 06:14
Published 30 ноября, 06:14
Modified 30 ноября, 06:16
Updated 30 ноября, 06:16
Первым, кто подал документы на участие в выборах мэра, стал действующий градоначальник Валентин Демидов. Документы у него принял бывший руководитель администрации Василий Потрясаев.
Следующим зарегистрированным кандидатом стал Андрей Гусев, выдвинутый белгородским областным отделением партии «Коммунистическая партия коммунисты России».
Третьей фигурой в списке кандидатов является самовыдвиженец Сергей Веселов. В настоящее время он занимает пост депутата земского собрания посёлка Разумное.
Четвёртым кандидатом, также самовыдвиженцем, стал Максим Малютин. Он является директором производственного предприятия и с 2024 года активно участвует в деятельности ДНД «Ополчение 31».
Пятый кандидат, чьи документы были приняты в конце рабочего дня, — Максим Алтухов, выдвинутый белгородским городским местным отделением БРО ЛДПР.
В горсовете напомнили, что сначала состоится первый этап конкурса, на котором комиссия проверит документы, после чего кандидаты представят свои программы по развитию Белгорода и проекты по организации работы городской администрации.
Первый этап конкурса на должность мэра начнётся 6 декабря.