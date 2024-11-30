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Posted 30 ноября, 06:14

Published 30 ноября, 06:14

Modified 30 ноября, 06:16

Updated 30 ноября, 06:16

Успели: у Демидова появились конкуренты в борьбе за пост мэра Белгорода

Успели: у Демидова появились конкуренты в борьбе за пост мэра Белгорода

30 ноября 2024, 06:14
Фото: Белгородский горсовет.
Сюжет
Выборы
В областном центре завершился приём документов по выборам мэра. В последний день подачи документов зарегистрировались пять кандидатов, сообщили в белгородском горсовете.

Первым, кто подал документы на участие в выборах мэра, стал действующий градоначальник Валентин Демидов. Документы у него принял бывший руководитель администрации Василий Потрясаев.

Следующим зарегистрированным кандидатом стал Андрей Гусев, выдвинутый белгородским областным отделением партии «Коммунистическая партия коммунисты России».

Третьей фигурой в списке кандидатов является самовыдвиженец Сергей Веселов. В настоящее время он занимает пост депутата земского собрания посёлка Разумное.

Фото: Белгородский горсовет

Четвёртым кандидатом, также самовыдвиженцем, стал Максим Малютин. Он является директором производственного предприятия и с 2024 года активно участвует в деятельности ДНД «Ополчение 31».

Пятый кандидат, чьи документы были приняты в конце рабочего дня, — Максим Алтухов, выдвинутый белгородским городским местным отделением БРО ЛДПР.

В горсовете напомнили, что сначала состоится первый этап конкурса, на котором комиссия проверит документы, после чего кандидаты представят свои программы по развитию Белгорода и проекты по организации работы городской администрации.

Первый этап конкурса на должность мэра начнётся 6 декабря.

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