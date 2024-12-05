Кандидат в мэры Белгорода Гусев: нужно серьёзно обновлять здравоохранение

Первым отреагировал Андрей Гусев, выдвинутый белгородским областным отделением «Коммунистической партии коммунисты России». В Сети отыскать упоминания о кандидате сложно. На личной странице посты с требованиями не ставить новогодние ёлки, а отдать деньги на нужды армии, а в уже далёкую эпоху коронавируса — с требованиями отменить плату за ЖКХ для людей, которые почти всё время проводят дома.