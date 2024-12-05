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Posted 5 декабря, 13:15

Published 5 декабря, 13:15

Modified 5 декабря, 13:18

Updated 5 декабря, 13:18

Кандидат в мэры Белгорода Гусев рассказал о планах в случае его избрания

Кандидат в мэры Белгорода Гусев: нужно серьёзно обновлять здравоохранение

5 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI.

Кандидат в мэры Белгорода Гусев рассказал о планах в случае его избрания

Сюжет
Выборы
Кто они — кандидаты в мэры Белгорода. Редакция Бел.Ру обратилась ко всем пяти претендентам, чтобы они рассказали, почему идут на конкурс, что хотят поменять, а где у города проблемы. В первой из серии публикаций мы расскажем про коммуниста Андрея Гусева.

6 декабря пройдёт первый этап конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода. Редакция Бел.Ру связалась со всеми кандидатами или их представителями, чтобы задать несколько вопросов о мотивации выдвижения своей кандидатуры и о проблемах, которые они собираются решать в Белгороде.

Заявили о желании попробовать себя на посту мэра пять человек: Валентин Демидов, Максим Алтухов, Сергей Веселов, Максим Малютин и Андрей Гусев. С первым всё понятно, Демидов — действующий мэр Белгорода, ответить на вопросы Бел.Ру он отказался.

Первым отреагировал Андрей Гусев, выдвинутый белгородским областным отделением «Коммунистической партии коммунисты России». В Сети отыскать упоминания о кандидате сложно. На личной странице посты с требованиями не ставить новогодние ёлки, а отдать деньги на нужды армии, а в уже далёкую эпоху коронавируса — с требованиями отменить плату за ЖКХ для людей, которые почти всё время проводят дома.

С редакцией Бел.Ру Гусев поделился, что видит «огромный потенциал» развития города и улучшения качества жизни белгородцев. Одной из главных проблем кандидат видит в системе здравоохранения.

«Необходимо создать условия для привлечения квалифицированных медицинских кадров, обновить оборудование в больницах и поликлиниках, а также повысить доступность медицинских услуг для всех жителей города», — написал нам Гусев.

Дополнительно кандидат обещает в случае избрания мэром уделять внимание экологии: системе переработки отходов, улучшению качества воздуха и воды, новым зелёным зонам. Однако Гусев также считает, что про развитие инфраструктуры тоже забывать нельзя. А это дороги, здания, общественный транспорт, новые развязки.

Первыми решениями претендент на пост хочет улучшить коммуникацию с жителями, создать открытую и прозрачную систему управления города, проводить встречи с жителями, регулярно публиковать отчёты о своей работе.

«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать Белгород одним из самых комфортных и безопасных городов России», — закончил белгородец.
Победитель уже ясен? Новым мэром Белгорода пока хочет стать только Демидов
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