Платье с уткой, чиновников — на полиграф: топ скандальных кандидатов в мэры Белгорода

В интервью с журналистом Бел.Ру Оксана Михайлик рассказала тогда, что не жалеет о подаче заявки, даже зная, что стать главой администрации у неё не выйдет. По её заявлению, эта должность подразумевает аполитичную фигуру, которая должна обеспечивать «работу системы». Также она уверенно заявила, что градоначальниками становятся только ставленники губернатора, поэтому Галдун не может не выиграть на выборах. Юрий Галдун и сам отличился в 2019 году, когда давал присягу под музыку из «Звёздных войн».