Платье с уткой, чиновников — на полиграф: топ скандальных кандидатов в мэры Белгорода

Posted 25 ноября, 11:45
Published 25 ноября, 11:45
Modified 25 ноября, 11:47
Updated 25 ноября, 11:47
В декабре начнётся конкурс на пост мэра Белгорода. Только на 20 ноября документов не подал никто, даже обещавший сделать это ещё в первый день месяца Валентин Демидов. Ранее редакция Бел.Ру в честь приближающегося события напомнила своим читателям о бывших градоначальниках и поделилась своими наблюдениями о сменяемости чиновников. Как оказалось, она всё-таки есть.
Но ведь ещё есть те, кто в итоге остался в стороне и получить должность не смог. Это не менее интересные люди с интересными идеями. Редакция Бел.Ру предлагает вспомнить самых ярких и необычных экс-кандидатов, которые и запомнились своей неординарностью.
Метил в мэры в 2011 году и директор ООО «Потапыч» Алексей Потапов. Совету депутатов по итогу выступлений пяти кандидатов с программами перед конкурсной комиссии пришлось выбирать между Сергеем Боженовым и хозяином «Потапычей». Как известно, первый и стал главой администрации Белгорода.
Спустя шесть лет журналисты Go31 взяли интервью у Алексея Потапова, где попросили рассказать о том, что произошло в 2011 году. Мужчина поделился, что его программу тогда всё-таки оценили. Своё решение подать заявку белгородец объяснил своим постоянным стремлением занимать активную позицию в жизни города. К тому же, в тот момент Потапов думал о том, какие изменения со стороны предпринимателя можно было бы улучшить:
«Я понимаю устройство любого города как бизнес-модель сложного бизнес-проекта. Понятно, что управление людьми и хозяйственной деятельностью отличается от бизнеса, но суть управления бюджетом и его расходования близка к бизнесу. Поэтому я, естественно, предлагал правильное наполнение, расходование бюджета и вложение денег в человека».
В следующих выборах Алексей Потапов решил не участвовать, потому что в 2011 году, «покрутившись в этой сфере, понял, что мои спесь и амбиции поубавились».
Ещё одна яркая фигура среди экс-кандидатов. Блогер и некогда депутат белгородского горсовета продвигал на выборах идею сокращения штата администрации Белгорода на 30% и распределения их зарплаты, выявления коррупционеров с помощью полиграфа, а также посоветовал всей администрации полностью отказаться от служебных автомобилей.
«Гибче надо быть, „ночевать“ у инвестора. Ухаживать, как за девушкой, когда влюбился в неё, — также надо и за инвестором», — вот так Андрей Маликов высказался по поводу повышения «инвестиционной привлекательности» Белгорода.
Идей было много. Но ещё одной яркой из них стало предложение пересадить чиновников на велосипеды по модели Финляндии, где даже зимой «девочки, мальчики», от которых не отличается и белгородский чиновник, ездят на велосипедах:
«Выберите меня мэром, я сам лично буду ездить на велосипеде. <…> И все у меня будут ездить».
Но мэром в итоге всё равно стал Константин Полежаев. Однако Маликова такое решение не устроило, потому что оно якобы было незаконное и подстроенное. То же самое касается ранее принятой комиссией заявки другого кандидата, предпринимателя Ильи Саламина.
Экс-кандидат даже подал иск в Свердловский районный суд Белгорода. И тот его принял, но не признал обоснованным. Андрей Маликов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Добиться пересмотра итогов выборов блогер не смог.
Известная белгородская активистка, ранее глава предвыборного штата Ксении Собчак и организатор акции «Он вам не Димон!» в Белгороде. Женщина подавала конкурсную заявку на пост мэра в 2019 году. Тогда эта должность досталась Юрию Галдуну.
Идей у белгородки было меньше, чем у остальных из этого списка. Особенно активно она выступала за цифровизацию всех сфер жизни и борьбу с коррупцией. Но запомнили её по жёлтому платью с авторским дизайном — «побитая уточка», которая держит плакат с надписью: «Долой коррупцию во власти!». Далее женщина со сцены заявила, что выставит это платье на аукцион, а вырученные деньги переведёт на счёт благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака».
В интервью с журналистом Бел.Ру Оксана Михайлик рассказала тогда, что не жалеет о подаче заявки, даже зная, что стать главой администрации у неё не выйдет. По её заявлению, эта должность подразумевает аполитичную фигуру, которая должна обеспечивать «работу системы». Также она уверенно заявила, что градоначальниками становятся только ставленники губернатора, поэтому Галдун не может не выиграть на выборах. Юрий Галдун и сам отличился в 2019 году, когда давал присягу под музыку из «Звёздных войн».
Предложила Михайлик и удививший всех тогда проект «Сообщи о преступлении — разори мэра», согласно которому за сообщение о коррупции сотрудник должен будет получать денежное поощрение. А сама она 30% своей заработной платы пообещала направлять на благотворительность:
«Сидя в администрации, поняла, что коррупция не живёт в этом здании, она обитает в параллельной вселенной, но интуитивно это ощущается».
Мужчина участвовал в выборах мэра Белгорода в 2022 году, став первым, кто подал заявку. Принимал он участие в конкурсе и 2021 года.
Несмотря на прошлую неудачу и предстоящее соревнование с Валентином Демидовым, который уже был на тот момент врио главы администрации, он снова решился. Как и Юрий Галдун, Владимир Бывшев не стесняется в выражениях и говорит то, что думает. Только «придерживать язык» его, как экс-мэра, никто не собирался учить.
«Не скрою, я долго об этом думал, а если долго думаешь — начинаешь задумываться. <…> Доколе моим родным и любимым городом будут управлять бездарные люди? Это стало толчком в принятии решения стать градоначальником Белгорода, именно градоначальником, а не мэром. Потому как я считаю, что у мэра голова в цветах, а у градоначальника — всё остальное в мыле!», — заявил он журналистам Бел.Ру.
В его программу входили решения улучшение сферы ЖКХ, освобождения ветеранов, а также инвалидов от оплаты коммунальных услуг. Высказался Бывшев и о помощи волонтёрам, участникам СВО и их семьям.
«Меня не устраивает коммуникация народа с властью. <…> Ещё проблема — медицина. <…> Запись в поликлинике к узким специалистам может быть на два месяца вперёд — а в частной, за ваши деньги, вам сделают всё, что вашей душе угодно, быстро, но не всегда качественно. А потом получается — пациент пошёл на поправку и не дошёл!».
Всё же Владимир Бывшев оказался довольно самобытной личностью с интересной манерой речи. Очень сильно экс-кандидату мэра тогда не понравилось увеличение тарифов такси. Особенно от «Яндекса», который пришёл в город и «заманил» людей низкой стоимостью, а потом их «задрал».
«Прошедший год показал, что быть мэром Белгорода — это не значит встречать губернатора в 6:30 утра у подъезда и кататься с ним на велосипеде с весёлым выражением лица», — подытожил свою тираду Владимир Бывшев, кандидат в мэры 2022 года.