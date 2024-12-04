Дети ради денег? Число приёмышей в семьях хотят сократить максимум до трёх

В Думе предложили ограничить число передаваемых под опеку в семью детей. Авторы законопроекта связали инициативу с тем, что часто опекуны берут детей в семью из корыстных побуждений и из-за этого обеспечение опекаемых становится неудовлетворительным. Под опеку предлагают отдавать не больше трёх детей. Журналисты Бел.Ру выяснили, у скольких семей Белгородской области под опекой более трёх детей. Также мы узнали, какие льготы и выплаты положены родителям-опекунам.