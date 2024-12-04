Дети ради денег? Число приёмышей в семьях хотят сократить максимум до трёх

Posted 4 декабря, 06:50
Published 4 декабря, 06:50
Modified 4 декабря, 06:52
Updated 4 декабря, 06:52
В Думе предложили ограничить число передаваемых под опеку в семью детей. Авторы законопроекта связали инициативу с тем, что часто опекуны берут детей в семью из корыстных побуждений и из-за этого обеспечение опекаемых становится неудовлетворительным. Под опеку предлагают отдавать не больше трёх детей. Журналисты Бел.Ру выяснили, у скольких семей Белгородской области под опекой более трёх детей. Также мы узнали, какие льготы и выплаты положены родителям-опекунам.
По официальным данным, за 11 месяцев 2024 года под опеку и попечительство в Белгородской области передали 171 ребёнка, которые остались без родителей. Большинство семей проживают в Белгородском районе, Старооскольском округе и Белгороде.
При этом с начала года 11 семей приняли под опеку и попечительство третьего и последующего ребёнка. Это родители из Красногвардейского, Ровеньского, Чернянского районов, Валуйского, Яковлевского и Старооскольский округов.
В прошлом году под опеку и попечительство передали 183 ребёнка в семьи, проживающие на территории Белгородского района, Старооскольского округа и Белгорода. При этом восемь семей приняли под опеку и попечительство третьего и последующего ребёнка. Они проживают в Красногвардейском, Чернянском районах, Валуйском, Яковлевском и Старооскольском округах.
Максимальное количество детей, переданных на воспитание в одну семью под опеку, — четыре. Семья проживает в Валуйском округе.
Как нам сообщили в региональном правительстве, в соответствии с законом Белгородской области полномочия по опеке и попечительству переданы органам местного самоуправления. При этом федеральным законом регулируются отношения, возникающие с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над ребёнком на безвозмездной основе или возмездной опеки, а также попечительство по договору о приёмной семье.
В постановлении правительства РФ утверждены правила подбора, учёта и подготовки будущих опекунов или попечителей, которые хотят взять несовершеннолетних в семью на воспитание, в других формах, установленных семейным законодательством Российской Федерации. Также утверждены правила заключения договора об опеке или попечительства в отношении детей.
В соответствии с законом Белгородской области на содержание подопечного ребёнка опекуну ежемесячно выплачивают пособие в размере 12 592 рубля, равном величине прожиточного минимума на детей по области.
На основании другой статьи регионального закона вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, составляет 9137 рублей в месяц на первого ребёнка, взятого на воспитание в семью, и увеличивается на 20% в месяц от установленной суммы на каждого последующего ребёнка, взятого на воспитание.
Вознаграждение за воспитание до четырёх детей устанавливается одному приёмному родителю, за пять и более детей — обоим.
Родителям, воспитывающим детей в сельской местности, ежемесячно доплачивают по 25% от вознаграждения, причитающегося приёмным родителям в месяц.
Кроме этого, приёмной семье предоставляют дополнительные гарантии по социальной защите в размере 50% в оплате за пользование коммунальными услугами, топливом, газом, телефоном.
Семье, воспитывающей приёмных детей в возрасте до трёх лет, выплачивают каждый месяц дополнительно на каждого ребёнка пособие в размере 200 рублей.
Приёмной семье, воспитывающей детей-инвалидов, выплачивают ежемесячно дополнительно на каждого ребёнка пособие в сумме 3000 рублей.
Напомним, за прошедшие полгода в Белгородской области 80 жителей захотели взять приёмного ребёнка в семью. Для этого они прошли специальную подготовку в Школе приёмных родителей.
Будущих приёмных родителей познакомили с различными вопросами воспитания приёмных детей. Это юридические, медицинские, психологические, социальные и бытовые аспекты. По итогам обучения прошёл экзамен, после успешной сдачи которого родители получили свидетельство государственного образца.