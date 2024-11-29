Победит или нет? Белгородец Роман Скробот выступит в финале шоу «Голос. Дети»

Posted 29 ноября, 06:50
Published 29 ноября, 06:50
Modified 29 ноября, 08:04
Updated 29 ноября, 08:04
Уже сегодня, 29 ноября, белгородцы смогут поболеть за своего земляка — Рому Скробота. На Первом канале в 21:45 покажут финал шоу «Голос. Дети».
В полуфинале юный белгородец исполнил песню «У тебя есть я» и заработал за неё 41,4% голосов от зрителей. В тот раз Рома вышел на сцену вместе со своими родителями.
Сам ребёнок думал, что наберёт меньше баллов, но всё равно верил, что пройдёт дальше в финал.
«Я думал, что процентов будет мало, но я прошёл. Насчёт сцены я родителям сказал один раз, они согласовали всё и поддержали меня. Пригласить родителей мне предложил хореограф», — рассказал подробности белгородец.