bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 06:50

Published 29 ноября, 06:50

Modified 29 ноября, 08:04

Updated 29 ноября, 08:04

Рома Скробот и его мама

Победит или нет? Белгородец Роман Скробот выступит в финале шоу «Голос. Дети»

29 ноября 2024, 06:50
Фото: bel.ru. Рома Скробот и его мама

Юный белгородец Роман Скробот поборется за победу в финале шоу «Голос. Дети»

Сюжет
Новости Белгорода
Выпуск с участием юного белгородца покажут уже сегодня, 29 ноября. У Романа взяли небольшое интервью, где расспросили его о прошлом выступлении и его впечатлениях.

Уже сегодня, 29 ноября, белгородцы смогут поболеть за своего земляка — Рому Скробота. На Первом канале в 21:45 покажут финал шоу «Голос. Дети».

В полуфинале юный белгородец исполнил песню «У тебя есть я» и заработал за неё 41,4% голосов от зрителей. В тот раз Рома вышел на сцену вместе со своими родителями.

Сам ребёнок думал, что наберёт меньше баллов, но всё равно верил, что пройдёт дальше в финал.

«Я думал, что процентов будет мало, но я прошёл. Насчёт сцены я родителям сказал один раз, они согласовали всё и поддержали меня. Пригласить родителей мне предложил хореограф», — рассказал подробности белгородец.
Прошёл ли в финал шоу «Голос. Дети» юный белгородец Роман Скробот?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ещё один шанс», слёзы радости и сюрприз: Рома Скробот снова выйдет на сцену «Голоса»От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?Закулисье 2-го этапа «Голос. Дети»: с какой песней выйдет Рома Скробот в новом амплуа
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шоу#Финал#Новости Белгорода#Первый канал#Белгород#Голос.Дети#Роман Скробот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика