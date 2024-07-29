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Опека

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2024
Экс-священник пытается вернуть детей у жены, уехавшей к новой «подруге» в Белгород
28 июля, 18:35
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
14 февраля, 07:35
2023
Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей
8 ноября 2023, 14:25
Белгородка попросила помощи с трудным ребёнком, но ей предложили отказаться от опеки
10 марта 2023, 11:37
2022
В Белгородской области выросло число помещённых в детдома детей
По состоянию на октябрь в учреждения поступили 79 детей. При этом белгородцы стали реже забирать их под опеку. Статистику опубликовало Go31.ru.
17 ноября 2022, 07:05
Мать вылезшей на козырёк балкона девочки в Белгороде лишили родительских прав
24 января 2022, 17:03
2021
Гладков обвинил чиновников в выселении мамы и детей из квартиры в Валуйках
22 марта 2021, 09:25

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